Banco Nación lanzó nuevos beneficios: cómo ahorrar durante septiembre

Septiembre comenzó con una renovación de las promociones del Banco Nación. Entre el martes 1 y el lunes 7, sus clientes podrán acceder a descuentos en gastronomía, supermercados, veterinarias, ópticas, indumentaria, perfumerías y farmacias. Cada propuesta tiene días, medios de pago, topes y condiciones particulares.

El relevamiento del portal oficial Semana Nación muestra que varios beneficios disponibles hasta agosto finalizaron el lunes 31. En paralelo, entraron en vigencia nuevas alternativas y continuaron otras que se extenderán durante septiembre. Por eso, antes de pagar, es necesario verificar el comercio adherido y confirmar si la operación debe realizarse desde BNA+ con MODO.

Gastronomía y supermercados: los descuentos de todos los días Uno de los nuevos beneficios es Ruta Gourmet, que ofrece un 20% de descuento todos los días, desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027. La promoción permite un máximo de tres transacciones por tarjeta al mes y establece un tope de $10.000 por compra. Está disponible en locales adheridos, en modalidad presencial, con tarjetas de crédito y en un pago. A esta opción se suma Matices Gastronómicos, con un 25% de ahorro, un límite de $50.000 por compra y hasta tres operaciones mensuales entre los establecimientos participantes.

Los jubilados y pensionados de Anses que cobran sus haberes en el Banco Nación cuentan, de lunes a viernes, con una devolución adicional del 5% en supermercados. El tope es de $5.000 por semana y puede alcanzar los $20.000 mensuales. Para obtenerlo deben pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, o débito Mastercard del BNA, mediante MODO desde BNA+. Entre las cadenas adheridas aparecen Carrefour, ChangoMás, Jumbo, Vea, Disco, Coto, La Anónima, Josimar y Día. El beneficio no alcanza a las franquicias.

N/A Qué promociones habrá el martes, jueves y sábado El martes 1 será el turno de las veterinarias: habrá un 10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés, sin límite de reintegro. La compra debe pagarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de BNA+ MODO y puede realizarse tanto en comercios físicos como online.