Chevron prepara una inversión millonaria en Venezuela tras los anuncios de Trump

Luego de que Trump anuncie “el mayor acuerdo de petróleo de la historia”, la petrolera Chevron proyecta una inversión de US$ 7.000 millones en cinco años.

En las últimas horas, la petrolera estadounidense Chevron anunció una millonaria inversión en Venezuela, la cual superará los US$ 7.000 millones y buscará alcanzar la meta de 600.000 barriles diarios en un plazo de cinco años a partir de 2027.

El anuncio se da luego de la firma de nuevos acuerdos para ampliar sus operaciones en la Faja del orinoco y de los anuncios del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró haber alcanzado “el mayor acuerdo de petróleo de la historia”, el cual otorga al país ela acceso a 65.000 millones de barriles de reservas probadas.

A través de empresas mixtas locales, la compañía petrolerabusca duplicar la producción respecto a este año y vuelve a posicionar a Venezuela como un jugador clave a nivel global en el tablero energético.

El proyecto de Chevron La iniciativa incluye nuevas concesiones en la Faja del Orinoco, una región clave para la producción de crudo pesado y extrapesado. Chevron precisó que Petroindependencia, la empresa mixta en la que tiene una participación de 49%, recibió derechos para desarrollar las áreas Carabobo 1 y Carabobo 2 Sur-A.