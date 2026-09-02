La CGT retrocedió, dio de baja la marcha por el Día de la Industria y optó por un acto institucional

La CGT decidió bajar la presencia en las calles justo cuando la industria atraviesa uno de sus momentos más delicados, con miles de puestos de trabajo perdidos y un fuerte retroceso de la actividad. En lugar de una movilización por el Día de la Industria , la central obrera realizó este miércoles un acto en su sede de Azopardo 802 , donde dirigentes sindicales y referentes del sector productivo expusieron sobre la situación de la industria nacional.

La decisión marca una etapa de menor exposición callejera para la central, que mantiene pendiente la definición de sus próximos pasos frente al Gobierno de Javier Milei. La propuesta de llevar el reclamo por la crisis industrial a las calles había surgido de Rodolfo Daer , del gremio de Alimentación, durante una reunión de la CGT con las dos CTA y la UTEP.

El planteo no avanzó y la movilización prevista para el Día de la Industria terminó reemplazada por el encuentro en Azopardo . El acto tuvo la participación de dirigentes de la CGT y de integrantes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), encabezada por Ricardo Pignanelli, titular de SMATA.

Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT y dirigente de los trabajadores del vidrio, cuestionó el rumbo económico del Gobierno y advirtió por el impacto sobre el entramado productivo. “No es un día para celebrar nada, sabemos el estado de situación que está viviendo la industria nacional, es agudizante, crítico”, sostuvo.

Jerónimo también puso cifras al deterioro que, según planteó, atraviesa el sector. “Los ejemplos están a la vista, más de 30.000 empresas cerradas, más de 400.000 puestos de trabajo perdidos y todo eso está concentrado en el sector industrial y la realidad que cada vez que se apaga una chimenea en la Argentina, se mueren comunidades, se mueren ciudades”, afirmó en diálogo con la prensa.

El dirigente sindical adelantó además que la CGT podría llevar adelante nuevas acciones frente a la situación de la industria. “Nosotros seguimos adelante con el plan de acción y la estrategia que venimos llevando y seguramente por esta problemática que está viviendo el sector industrial, construiremos alguna acción para visibilizar este problema”, señaló.

CGT Acto Dia de la Industria Prensa CGT

La llamada del sector productivo

La deducción es que las calles no son la primera opción y el paro general tampoco, ya que el recorrido de las últimas semanas mostró una dinámica similar. La participación de la CGT fue testimonial en las movilizaciones del 6 de agosto contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, del 7 de agosto por San Cayetano y del 20 de agosto, en respaldo de familias endeudadas y pequeñas y medianas empresas.

Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción de la CGT, planteó: "Estoy convencido de que la Argentina necesita una alianza estratégica entre quienes invierten genuinamente en el país y quienes ponen todos los días su fuerza de trabajo. Cuando nos sentamos en una misma mesa quienes apuestan por la Argentina, invierten y piensan en el largo plazo, y quienes con su trabajo cotidiano hacen posible la producción, descubrimos que tenemos un objetivo común: generar más riqueza, más trabajo y más desarrollo para nuestra Patria".

CGT Acto Dia de la Industria Prensa CGT

El planteo de Sola se produjo después de una serie de reuniones de la CGT con representantes industriales, metalúrgicos y comerciales. La central había mantenido un encuentro en Rosario, mientras que CSIRA realizó otra reunión en la sede del sindicato de mecánicos en Cañuelas.

La discusión también excedió el reclamo gremial y se vinculó con la construcción de una alternativa política para después del Gobierno de Milei. Sola sostuvo que la CGT pretende participar de un proyecto que incluya una mirada sobre el empleo, las nuevas modalidades de trabajo, la salud, la educación, la economía cotidiana y la política industrial.