Se cayó el Súper RIGI en el Senado: el Gobierno no juntó las firmas necesarias y se traba el dictamen

El tratamiento del proyecto de Súper RIGI en el Senado se demora unos días más. El oficialismo, en una reunión plenaria de tres comisiones, no consiguió las firmas necesarias para el dictamen.

La resistencia de un grupo de legisladores de la oposición dialoguista, que reclamó incorporar cláusulas destinadas a proteger a la industria nacional , frustró los planes del Gobierno de dejar la iniciativa lista para ser tratada en la próxima sesión.

La situación fue confirmada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich , al término del plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Economía Nacional e Inversión .

El planteo de modificación fue impulsado por los senadores Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires), Carlos Espínola (peronismo crítico) y Martín Goerling (PRO-Misiones). Luego se sumó María Victoria Huala , del PRO de La Pampa.

Los senadores reclamaron incorporar un par de cláusulas orientadas a garantizar una mayor participación de proveedores argentinos en los proyectos alcanzados por el régimen. Una de las modificaciones establece un margen del 15% a favor de los proveedores nacionales por encima del precio de los suministros importados .

En la práctica, esto implicaría que los proyectos incluidos en el Súper RIGI podrían estar obligados a contratar servicios o adquirir productos de origen nacional incluso cuando fueran hasta un 15% más caros que las alternativas disponibles en el exterior. La propuesta establece que la comparación debería realizarse sobre precios equivalentes puestos en destino, contemplando todos los costos asociados a la importación y a la provisión del bien o servicio.

El reclamo se montó sobre una modificación que el propio oficialismo ya había aceptado previamente: ampliar a bienes y servicios transables la cuota del 20% de industria nacional que deberían cumplir los emprendimientos que pretendan acceder a los beneficios fiscales.

El oficialismo no logró destrabar el dictamen

Según explicó Bullrich, la nueva propuesta llegó pocas horas antes del comienzo de la reunión de las comisiones, por lo que el oficialismo no tuvo tiempo suficiente para analizarla con el Ministerio de Hacienda. Ante la falta de respuesta a sus pedidos, Espínola, Abad y Goerling decidieron no firmar el dictamen. A ellos se sumó Huala.

Como consecuencia, el proyecto no alcanzó la mayoría necesaria en ninguna de las tres comisiones que debían emitir dictamen para que la iniciativa pudiera quedar habilitada para su tratamiento en el recinto.

La jefa de la bancada oficialista incluso dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno tenga que replantear la estrategia legislativa. “Si el Súper RIGI tiene tantos problemas, tendremos que quedarnos con el RIGI”, declaró Bullrich.