La Libertad Avanza cedió ante el PRO y la UCR para poder destrabar el dictamen del Súper RIGI

Tras cuatro reuniones informativas, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversión Nacional y Legislación General vuelven a encontrarse este miércoles a las 13 en el Salón Azul, esta vez para firmar dictamen y encaminar el Súper RIGI . El despacho saldrá con al menos dos modificaciones respecto de la media sanción, lo que obliga al proyecto a volver a la cámara de origen antes de convertirse en ley.

Sin mayoría propia, La Libertad Avanza tuvo que abrir el juego a los reclamos del PRO y la UCR y convocar una quinta reunión para destrabar la firma. Si no hay contratiempos, el oficialismo reuniría las 25 rúbricas necesarias.

Fuentes oficialistas anticiparon que, con el despacho cerrado, hay buenas chances de llevar el tema al recinto el jueves 10 de septiembre.

El primero apunta a los data centers: las empresas que ingresen al régimen para instalar infraestructura tecnológica deberán construir sus propias subestaciones eléctricas, con el argumento de mitigar el riesgo de interrupciones en el suministro.

El segundo incorpora la obligación de promover el desarrollo y la integración de proveedores locales entre las "nuevas industrias" alcanzadas por el régimen.

El poder que se reserva el Ejecutivo

El texto suma entre sus objetivos prioritarios el incentivo al desarrollo de capacidades técnicas, científicas y tecnológicas vinculadas a esas nuevas industrias.

Pero la definición y acreditación de qué se considera una "nueva actividad económica" queda diferida a los criterios que fije la reglamentación, es decir, en manos del Poder Ejecutivo. Es la llave de entrada al régimen y no la escribe el Congreso.

La letra chica del beneficio

El plazo para solicitar la adhesión será de cinco años desde la entrada en vigencia de la reglamentación, prorrogable por única vez hasta un año más mediante decreto fundado, que deberá publicarse junto con una evaluación previa del desempeño del régimen.

Para computar el monto mínimo de inversión, lo destinado a investigación y desarrollo se contabilizará por el doble de su valor, con un tope: esa ponderación no puede superar el 20% del piso exigido, y el excedente vuelve a computarse a valor nominal.

El plan de desarrollo de proveedores locales exige comprometer al menos el 20% del monto total destinado al pago de proveedores en oferta nacional de bienes, servicios u obras, siempre que exista disponibilidad en condiciones de mercado de precio y calidad.

También se crea un Registro Público de Proyectos del Súper RIGI, de acceso libre, bajo la órbita de la autoridad de aplicación.

El paquete de incentivos incluye rebajas en Ganancias, amortización acelerada, deducción de quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de importación y exportación y alícuotas especiales en contribuciones patronales.