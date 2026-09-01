Axel Kicillof le abre "la canilla" a ABSA con $7.500 millones y los libertarios quieren saber en qué gastarán la plata

Los giros por varios miles de millones de pesos enviados por el gobierno de Axel Kicillof a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) encendieron alarmas en la Legislatura bonaerense . El bloque de senadores provinciales de La Libertad Avanza exige explicaciones al ejecutivo provincial por los $7.500 millones de pesos transferidos a ABSA en el tercer trimestre del año.

Este martes, el bloque de senadores libertarios bonaerenses ingresó por mesa de entradas un pedido de informes, elaborado por la senadora Analía Balaudo, que apunta directamente al corazón del gasto estatal en la provincia de Buenos Aires .

Poniendo bajo la lupa los giros del gobierno de Kicillof a ABSA , de hasta $2.500 millones, para los meses de julio, agosto y septiembre.

Si bien la iniciativa de los legisladores violetas deja al descubierto que los giros posteriores dependerán del visto bueno del ministerio de Economía bonaerense, frente a estas transferencias de fondos públicos, la mayor fuerza opositora en la Legislatura bonaerense quiere que el Ejecutivo provincial explique si el dinero tiene como destino financiar obras reales en los municipios o si la empresa estatal de aguas y cloacas de la provincia de Buenos Aires lo dilapidara en gastos corrientes y sueldos.

Es de destacar que, desde el bloque de senadores provinciales de La Libertad Avanza , aclararon que con el pedido de informes no buscan frenar obras, sino fiscalizar el destino final que dará ABSA al dinero entregado por la provincia de Buenos Aires . Las dudas de los legisladores opositores apuntan a la falta de transparencia - por no dar respuestas- que rodea la administración de recursos de la gestión Kicillof .

“Kicillof sigue poniendo miles de millones de pesos sin explicar con claridad qué hace con ellos ni qué resultados obtiene. En una provincia en crisis, cada peso que sale del estado tiene que estar justificado”, sostuvo la senadora libertaria Analía Balaudo, agregando: “No podemos naturalizar que la respuesta a la ineficiencia sea seguir poniendo plata de los bonaerenses”.

Números en la sombra

El pedido de informes busca indagar sobre las transferencias ejecutadas previamente a ABSA durante todo el ejercicio 2026, la deuda que acumula la empresa estatal con proveedores y el esquema de aumento de capital social normado en el Decreto Nº 1019/2026.

Paralelamente los senadores bonaerenses de La Libertad Avanza quieren saber si los organismos de control provinciales emitieron objeciones formales sobre el manejo patrimonial de ABSA.

En este punto la senadora Balaudo fue contundente sobre la brecha entre el costo del servicio y las prestaciones dadas: “Mientras los bonaerenses enfrentan servicios deficientes y una administración provincial cada vez más costosa, Kicillof tiene que explicar dónde están los recursos y qué recibe la sociedad a cambio”.

“La crisis de la provincia no se resuelve aumentando el gasto: se resuelve gestionando mejor, controlando y terminando con la ineficiencia”, sentencio la legisladora libertaria. En tanto en la mesa de entradas de ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense, la oposición sigue apilando pedidos de informes sin obtener respuesta alguna del gobierno de Kicillof.