Diego Valenzuela: "La provincia de Buenos Aires es una provincia analógica en un mundo digital"

En Entrevistas MDZ , el Senador provincial de La Libertad Avanza Diego Valenzuela , dijo que la provincia de Buenos Aires es “una provincia analógica en un mundo digital”. Habló también de la parálisis del Senado bonaerense y de sus proyectos legislativos, de autonomía municipal, de reelecciones indefinidas, de la alta morosidad crediticia y de su relación con Javier Milei .

-Diego, te voy a hacer la misma pregunta que le hago a los intendentes que dejaron el municipio para ir a la Legislatura bonaerense. ¿Qué te motivo a salir de tu zona de confort?

-Las ganas de representar a los bonaerenses. Después de diez años de intendente hicimos muchas cosas. Tres de Febrero cambió y sentí que tenía llevar mi voz más allá. La elección de septiembre fue una oportunidad de poder llevar estas miradas y las experiencias que pude cosechar como intendente a la provincia ; que es donde veo que las cosas están trabadas, estancadas; donde hay una provincia analógica en un mundo digital. La provincia es analógica y es una manera de aportar a que podamos transformar algunas cosas.

-Lamentablemente se tardó mucho en armar las comisiones en sesionar. Se sesiona poco y cuando se sesiona no hay temas importantes; como si la provincia no tuviera reformas por hacer en educación, en seguridad, en economía, en impuestos. Los temas son todos livianos. l oficialismo no quiere poner a la luz su grieta, su interna, que es terrible entre los sectores vinculados al gobernador, La Cámpora y Massa. Lo veo en cada comisión; ves chicanas, ves matices y eso nos tiene trabados. Una Legislatura que trabaja poco, lamentablemente.

-El ministro de Salud fue al Senado, ¿qué explicaciones dio Kreplak sobre IOMA y sobre el sistema de Salud en la provincia de Buenos Aires?

-Fue una reunión informativa que giró en torno a los dos proyectos que empuja el gobierno. Uno para armar una que fabrica de medicamentos, una empresa pública; y la otra que tiene que ver con reorganizar el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Obviamente aprovechamos para preguntarle su diagnóstico de IOMA y transmitirle todo lo que duele la mala prestación. Medio que gambeteo diciendo que hay un tema de contexto que todas las obras sociales están con problemas, nosotros le preguntamos por la de la provincia. Sobre los otros proyectos hablamos de que hay una provincia que tiene una impronta dirigista, una impronta centralista que de algún modo agobia a los municipios, les quita autonomía con estos proyectos de salud y también al sector privado. Es como que quiere controlar lo que hacen todos los prestadores de salud de la provincia de Buenos Aires y con esa impronta ideológica no estamos de acuerdo.

-Hablas de los municipios y me llevas a un tema central. Estas impulsando la reforma a La Ley Orgánica de los municipios. ¿En qué consiste la autonomía municipal que reclaman los intendentes?

-Hay un consenso muy grande sobre la necesidad de autonomía municipal, de tener un modelo que le dé herramientas a los municipios. Tenemos todavía como una pseudo autarquía, los municipios tienen que pedir permiso para todo a la provincia. Nos tratan como si fuéramos unidades administrativas de la provincia, en lugar de ser gobiernos municipales autónomos como manda la Constitución. Lo que estoy promoviendo en la Comisión de Municipios no es quizás la reforma de fondo que tiene que ver con la autonomía municipal. Eso debería ser constitucional, pero sí autonomía administrativa. Hay cuestiones que deberían decidirse en el ámbito municipal de manera más descentralizada y no ir a La Plata a tocar la puerta a los burócratas para pedirles permiso.

-Con el agravante que, si hablas con un funcionario que responde a Kicillof, el de La Cámpora se ofende y traba los tramites...

-Es inédito tener a un presidente de bloque que chicana a una vicegobernadora en la Cámara de Senadores y son del mismo partido. Es algo, yo creo que inédito, ¿no?. Están poniendo las candidaturas por delante de la gente; están gobernando para la política que ellos representan y eso tiene a la gente como rehén.

"Hay que ordenar todas las ordenanzas fiscales"

Agustín Tubio / MDZ

-Uno de los temas que se está hablando en la Legislatura y en la gobernación es la vuelta de las reelecciones indefinidas de los intendentes ¿Me gustaría saber tu postura?

Mi posición es la misma de siempre, en La Libertad Avanza creemos que eso no es prioridad. Nos interesa la boleta única, que le quita poder a los aparatos políticos y se lo da a la gente a la hora de poder seleccionar más libremente a qué candidato prefieren. Esto no nos parece una prioridad. El gobernador está atrás de esto porque se lo prometió a sus intendentes. Hay un proyecto dando vueltas, pero por ahora no está en discusión; más que nada por la falta de acuerdo entre ellos. Nuestra posición y la del PRO va a ser la de mantener la situación actual y no alejarse de la gente que está esperando de nosotros otra cosa.

-Cuando eras intendente andabas por todos lados con un ticket gigante, el ticket fiscal. ¿En qué quedó el proyecto?

-Presenté el proyecto de Ley, ahora está en el trabajo en comisiones. Espero que haya eco, hasta ahora no lo hubo de parte del gobernador. Yo le explico a la gente algo muy simple queremos conocer los impuestos, después queremos bajarlos como hice entre febrero, pero primero conocerlos. El Congreso Nacional ya sacó una transparencia fiscal que indica que el IVA se tiene que ver en el ticket de compra; cuánto pagaste de IVA, el monto. Y después adhieren o no las provincias; ya dijeron Entre Ríos, CABA, Chubut y Mendoza. La provincia de Buenos Aires debería adherir y deberíamos poder ver el peso de Ingresos brutos, sellos y de las tasas municipales en los tickets de compra. Y nos vamos a dar cuenta que pagamos una cantidad estratosférica. El 40% o más de cada factura que pagamos en provincia de Buenos Aires son impuestos. Después viene el debate de bajar los ingresos brutos muy alto se acumula en cadena; y hay tasas municipales que son delirantes y abusivas, pero ese debate viene después de conocer los impuestos.

-Semáforo fiscal, lo presentaste junto a Patricia Bullrich y el presidente lo tomo como un tema propio. Que crees que va a pasar en la Legislatura cuando presentes el proyecto en el Senado...

-Empezamos con 52 municipios de más de 60.000 habitantes. Tomamos a los más grandes donde hay algunos del interior, o sea va a aparecer Tandil, Mar del Plata, Pergamino, Olavarría, etcétera y con el tiempo iremos a los 135 municipios. Es un tema de recursos. Hay que estudiar todas las ordenanzas fiscal impositivas para poner todas las alícuotas, que la gente pueda comparar y de ahí surge el semáforo. Los que están en rojo te matan con los impuestos, los que están en amarillo, masomenos; y los verdes, son sensatos te dan oportunidad para trabajar. Obviamente Tres de Febrero está en verde; también hay otros municipios en verde. Esto no es partidario, vas a ver en verde a Esteban Echeverría y en amarillo a Tigre y en recontra rojo a Hurlingham, Lanús, Lomas de Zamora, La Plata y La Matanza. Realmente hay municipios que cobran algunas alícuotas que son desmesuradas; ejemplo para supermercados 6%, Lanús; o a bancos Bahía Blanca cobra 8,5. No se dan cuenta que menos impuestos es más trabajo, si tenes un municipio con tasas más bajas, las habilitaciones no las cobras. RIGI Municipal como tiene Tres de Febrero, que para determinadas inversiones durante 15 años cobramos la mitad de la tasa; con esto más gente quiere trabajar. Te sube la recaudación municipal y te sube el empleo. Lo dijo Patricia (Bullrich) cuando presentamos el semáforo, habló del método de Tres de Febrero, para no decir mi nombre. El método es menos impuestos, más trabajo. Hay que animarse a crecer cargando con menos impuestos a la sociedad y a las empresas.

-Que opinión tenes de la alta tasa de morosidad. El gobernador anuncio que la provincia va a investigar las tasas que cobran las billeteras virtuales cuando el banco provincia cobra tasas más altas que Mercado Pago

-¡Hay mucha hipocresía! Cuenta DNI o Bapro, haces un cálculo de un préstamo y termina saliendo más caro que el de Mercado Pago. Pero más allá de eso la buena noticia es que volvió el crédito. Más gente tomó crédito. El promedio de montos del endeudamiento del que se habla no es tan grande. Es un tema de educación financiera; te hacen una oferta en el celular y vos decís esta plata me viene bien para tal cosa y no te das cuenta que quizá era mejor privarte de eso. No gastar en esa situación, porque después la tasa que te van a cargar te mata. También hay que mirar las tasas municipales son el entre el 5 y 7,5 % de lo que pagas de intereses y además Ingresos brutos. Muchos municipios que se quejan podrían ayudar bajando las tasas.

"En La Libertad Avanza no es prioritario la reelección indefinida"

Agustín Tubio / MDZ

-Hablas con el presidente de cómo la está pasando la gente, vos caminas la calle y hablas con tus vecinos de Tres de Febrero...

-Tengo con el presidente una relación personal que data de cuando estudiamos juntos y después es un ida y vuelta, a veces personal. Me invita a charlar un poco a olivos; todas las semanas algo por chat que va desde historia, Belgrano, cuestiones de ideas y hasta economía. Yo le doy mi punto de vista, después el presidente es él. Hablamos mucho de economía, veo que está haciendo un esfuerzo muy grande por terminar de encaminar la macro y que la micro acompañe; bajo la inflación. Ahora necesitamos que todos los motores de la economía se enciendan. Me parece que estamos en el camino correcto. Lo que hay que hacer es perseverar e ir tomando medidas para que esa economía dinámica le llegue a todos.