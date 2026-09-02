Rutas, puentes caídos y cloacas: cuáles son las obras que priorizará Mendoza ante Nación

El Gobierno Provincial ya realiza gestiones con el objetivo de incorporar al Presupuesto Nacional 2027 una serie de obras consideradas "prioritarias" para la provincia y que desde hace años han quedado relegadas.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, detalló este miércoles cómo están volvió a reclamarle a Nación por trabajos que han quedado paralizados o avanzan con demoras.

Entre las obras que Mendoza pretende que tengan presupuesto para el próximo año aparece, en primer lugar, la doble vía Mendoza - San Juan , actualmente "neutralizada", sin avances y que esperan retomar en breve.

También buscarán incorporar los trabajos para reconstruir los dos puentes de la ruta 40 que se encuentran caídos , que presentan un bajo ritmo de ejecución y que aún no llegan ni al 50% de avance.

A estos proyectos se sumará un sistema de cloacas en el departametno de Malargüe, que originalmente contaba con un convenio para que el Estado nacional continuara con los trabajos, pero que quedó afuera de la planificación, como planteó el ministro.

"Estamos pidiendo, lógicamente, que se terminen las obras que tiene que terminar", sostuvo Mema al referirse a las gestiones que Mendoza realiza junto con sus diputados y senadores nacionales.

La doble vía a San Juan, uno de los principales reclamos

La finalización de la Variante Palmira dejó a la doble vía hacia San Juan como uno de los principales proyectos pendientes para Mendoza dentro de la infraestructura nacional. Mema señaló que la obra "debería arrancar dentro de poco tiempo", promesa que dejó también el ministro del Interior, Diego Santilli, en la visita a la provincia a comienzos de año.

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El reclamo se suma a la situación de la doble vía de la Ruta 40 en territorio mendocino, particularmente el tramo que conecta el Aeropuerto con el ingreso a Lavalle, que permanece suspendido y con un avance cercano al 55%.

Pero además aclaró que intentarán, además de este primer tramo, "avanzar con los 70 kilómetros" que restarán hacia el norte hasta el límite con la provincia vecina.

Los dos puentes caídos y una lentitud de obra fenomenal

Como se mencionó, otro de los pedidos estará relacionado con los dos puentes caídos que ya comenzaron a ser reconstruidos, pero cuya ejecución avanza a un ritmo que genera preocupación en el Gobierno provincial.

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"Si bien ya están en obra, el ritmo es muy bajo", cuestionó Mema, quien calificó la situación como "una queja permanente" de la Provincia.

Dos obras clave en Malargüe

El listado mendocino también incluirá el sistema de cloacas de Malargüe y también retomar una obra vial paralizada desde el 2012, la ruta 40 al sur hasta Neuquén.

Según explicó Mema, con las cloacas existía un convenio mediante el cual el Estado nacional debía continuar con esta obra, "siguiendo el esquema con el que se venía ejecutando". Sin embargo, el proyecto quedó afuera y ahora Mendoza busca que sea incorporado nuevamente.

En tanto, la ruta 40 al sur presenta un proyecto que fue abandonado desde 2012 durante la gestión kirchnerista. "También la vamos a incorporar", afirmó Mema.

Según los números aportados por el ministro, actualmente Mendoza lleva 438 kilómetros de rutas intervenidos y que se podría llegar a los 600 kilómetros si aparecen trabajos en estas rutas.

"Si nosotros logramos esos tramos, que son los que nos quedan (ruta 40 al norte y al sur), vamos a haber puesto en valor prácticamente todas las rutas que pasan por la provincia, tanto las provinciales como las nacionales", sostuvo.

Además de las obras, Mendoza planteará otros pedidos vinculados con la obtención de financiamiento mediante "avales", aunque el funcionario aclaró que esos instrumentos no están directamente vinculados con las obras mencionadas.