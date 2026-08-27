Aeroparque vuelve a abrir este jueves: a qué hora regresan los vuelos

El Aeroparque Internacional Jorge Newbery volverá a operar este jueves después de permanecer cerrado durante 55 horas por trabajos de mejora y mantenimiento en su pista y plataformas. De acuerdo con el cronograma previsto, las obras deberían finalizar a las 16 , momento a partir del cual podrán retomarse las operaciones.

El cierre comenzó el martes 24 de agosto y obligó a suspender temporalmente la actividad habitual de la terminal porteña. Durante ese período, numerosos vuelos fueron derivados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza .

Si los trabajos concluyen sin inconvenientes y dentro de los tiempos establecidos, las compañías aéreas podrán avanzar durante la tarde con los itinerarios previstos y la actividad comenzará a normalizarse.

La finalización de las obras está programada para las 16 de este jueves 27 de agosto . A partir de ese horario está previsto que Aeroparque quede nuevamente habilitado para las operaciones aéreas.

Los trabajos se concentraron, entre otros sectores, en el mantenimiento de la pista central , la única con la que cuenta la terminal. La intervención requirió el cierre completo debido a que las tareas se desarrollaron en sectores indispensables para el funcionamiento de los vuelos. La terminal registra un promedio superior a las 400 operaciones diarias , por lo que la suspensión temporal obligó a modificar durante dos días la programación habitual.

Qué trabajos se realizaron durante el cierre

Las tareas fueron ejecutadas por Aeropuertos Argentina y estuvieron destinadas a mejorar y mantener la infraestructura aeronáutica de la terminal. El cronograma estableció una ventana total de 55 horas sin operaciones, desde el martes hasta la tarde de este jueves. Parte de los trabajos se realizó sobre la pista central y las plataformas utilizadas para el movimiento de las aeronaves.

La intervención también se concretó ante el crecimiento de las solicitudes de operaciones y con vistas a adecuar la infraestructura para la próxima temporada alta. Con la finalización de las tareas del lado aire, prevista para las 16, Aeroparque podrá recuperar progresivamente su actividad habitual y las aerolíneas retomarán sus vuelos desde la terminal porteña de acuerdo con las programaciones correspondientes.