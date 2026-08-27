CUD digital en Mi Argentina: quiénes pueden obtenerlo y cómo acceder

Mostrar el Certificado Único de Discapacidad desde el celular puede simplificar una consulta o una gestión cotidiana, pero esa credencial no reemplaza el procedimiento para obtener el documento por primera vez. La versión digital se incorpora a Mi Argentina después de que una Junta Evaluadora emite el CUD y se cumplen los requisitos de acceso.

El certificado es un documento público, gratuito y válido en todo el territorio argentino. Su tramitación es voluntaria y permite acreditar una discapacidad para acceder a derechos y prestaciones previstos en la legislación. La decisión sobre su otorgamiento corresponde a un equipo interdisciplinario, que analiza la documentación presentada y evalúa la situación de cada persona. Según la información oficial del Gobierno nacional , no alcanza con descargar una aplicación para solicitarlo desde cero.

El primer paso consiste en completar la consulta personalizada disponible en Argentina.gob.ar , que indica qué documentación debe reunir la persona y cuál es la Junta Evaluadora correspondiente. Luego se deben presentar certificados médicos, informes profesionales, planillas y estudios complementarios vinculados con la condición de salud. Con esos antecedentes se solicita un turno y, en la fecha asignada, la persona debe asistir a una evaluación presencial. La Junta determina si corresponde emitir el certificado y comunica cuándo podrá retirarse. El trámite no tiene costo y el documento conserva validez en todo el país, aunque la persona cambie de provincia.

Una vez emitido, el formato digital se genera automáticamente para las personas mayores de 13 años que tengan una cuenta de Mi Argentina con la identidad validada. No existe una segunda evaluación ni es necesario volver a presentar los estudios médicos. Para consultar la credencial, hay que ingresar a la aplicación con el CUIL y la contraseña. En la versión actual, el usuario puede abrir el menú, entrar en “Suscribir servicios”, elegir la credencial correspondiente y presionar “Agregar”. Solo se mostrarán documentos previamente emitidos por el organismo responsable. Estos requisitos figuran en las preguntas frecuentes de Mi Argentina .

Si el CUD no se muestra, primero conviene comprobar que la cuenta tenga la identidad validada. Este procedimiento puede completarse desde la aplicación mediante el reconocimiento biométrico: se necesita conexión a internet, acceso a la cámara y un espacio con buena iluminación. También es posible realizarlo presencialmente en un Punto Digital.

Cuando se trata de menores de 18 años, sus madres o padres pueden asociarlos a su perfil mediante la sección “Hijos asociados”, siempre que la cuenta del adulto esté validada. La información de los servicios se actualiza diariamente, aunque su disponibilidad también depende de los datos remitidos por cada organismo.

El certificado en papel sigue vigente

La credencial digital tiene la misma validez legal, vigencia y eficacia que el documento impreso. Las Juntas Evaluadoras deben continuar entregando el CUD en papel y cada persona puede utilizar cualquiera de los dos formatos. Desde junio de 2026 también existe la posibilidad de vincular el certificado con una tarjeta SUBE registrada para obtener el descuento total en colectivos de jurisdicción nacional y trenes. La adhesión es opcional, no tiene fecha límite y no elimina las modalidades anteriores, según aclaró la Secretaría de Transporte.

Entre los derechos vinculados con el CUD se encuentran la cobertura integral de las prestaciones relacionadas con la discapacidad certificada, el acceso gratuito al transporte público terrestre y determinadas asignaciones familiares. Algunos beneficios requieren gestiones adicionales: para estacionar en los lugares permitidos se necesita el Símbolo Internacional de Acceso, mientras que la exención de peajes o de ciertos impuestos debe solicitarse ante la autoridad correspondiente. Por eso, contar con el certificado no activa automáticamente todos los beneficios, pero sí constituye la acreditación necesaria para iniciar esos trámites.