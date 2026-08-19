CUD: qué hacer si se perdió el Certificado Único de Discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad ( CUD ) es un documento que permite a las personas con discapacidad acceder a diferentes derechos y beneficios. Actualmente, se puede encontrar en dos formatos: papel y digital. Mientras que el segundo está disponible en Mi Argentina, el primero es un certificado impreso que puede correr el riesgo de extraviarse.

Si se pierde el certificado en papel, la persona no pierde sus derechos y puede continuar utilizando el CUD a través de su versión digital, siempre que se encuentre vigente. Para acceder al documento, debe ingresar a la aplicación Mi Argentina y buscarlo dentro de los documentos disponibles.

El CUD digital tiene la misma validez que la versión física, por lo que puede utilizarse para realizar los trámites que requieran el certificado. Además, desde la aplicación es posible descargarlo en formato PDF e imprimirlo si se necesita contar nuevamente con una copia en papel.

Para acceder al certificado desde el celular, es necesario tener la identidad validada en Mi Argentina. Una vez dentro de la aplicación, se deben seguir estos pasos:

En caso de tener un hijo o hija con discapacidad, también es posible acceder a su CUD digital desde el perfil de Mi Argentina, siempre que se encuentre asociado.

Descargarlo en formato PDF o presentarlo directamente desde la aplicación.

Ingresar a Mi Argentina con la identidad validada.

Mi Argentina permite consultar el CUD vigente en versión digital. Foto: Archivo

Qué hacer para obtener un duplicado del CUD

Si la persona necesita volver a contar con el certificado en papel, la pérdida del documento requiere realizar previamente una denuncia policial o una declaración jurada en el Registro Civil. Este paso es necesario para solicitar posteriormente un duplicado.

Una vez realizada la denuncia o declaración correspondiente, se debe acudir a la Junta Evaluadora para solicitar el duplicado del CUD. Para realizar el trámite también será necesario presentar el DNI.

Cuáles son los beneficios del CUD

El Certificado Único de Discapacidad permite acceder a diferentes derechos y beneficios. Entre ellos se encuentran:

Cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, como tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos y prótesis.

Acceso gratuito al transporte público nacional de corta, media y larga distancia, incluyendo trenes, subtes, colectivos y micros.

Acceso al Símbolo Internacional de Acceso, que permite el libre tránsito y estacionamiento.

Acceso a asignaciones familiares para personas con discapacidad.

Eximición de algunas tasas municipales.

Beneficios para la compra de automotores.

De esta manera, perder el certificado físico no significa perder los beneficios asociados al CUD. Si el documento continúa vigente, la versión digital disponible en Mi Argentina permite acreditar la condición y realizar los trámites correspondientes.