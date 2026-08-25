CUD: qué impuestos se pueden dejar de pagar y cómo pedir los beneficios
El CUD permite solicitar exenciones en patentes, ABL y peajes, además de acceder a transporte gratuito, cobertura médica y otros derechos vigentes en Argentina.
Para muchas personas con discapacidad y sus familias, contar con el CUD puede reducir gastos que pesan todos los meses. El documento habilita prestaciones médicas, viajes gratuitos y distintas exenciones impositivas, aunque existe una aclaración fundamental: la mayoría de esos beneficios debe solicitarse mediante un trámite independiente.
El CUD es gratuito, voluntario y válido en todo el territorio argentino. Se obtiene luego de una evaluación realizada por una junta interdisciplinaria, encargada de analizar la documentación médica y determinar si corresponde emitirlo. Su otorgamiento no elimina todos los impuestos ni produce exenciones automáticas. En los tributos provinciales o municipales, las condiciones cambian según el lugar de residencia y la normativa vigente.
CUD e impuestos: qué exenciones se pueden solicitar
Entre los beneficios más consultados aparecen las exenciones sobre la vivienda y los vehículos. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, las personas con discapacidad pueden pedir la exención del Impuesto Inmobiliario y ABL. Para acceder deben ocupar efectivamente el inmueble, no poseer otra propiedad en el país y respetar el límite de valuación fijado para 2026. También existe una exención de patentes, que alcanza a un solo vehículo por beneficiario. Si el automóvil está registrado a nombre de un familiar, se debe acreditar el vínculo y cumplir con el tope de valuación correspondiente. En otras jurisdicciones, los requisitos pueden ser diferentes.
La legislación nacional contempla además una franquicia para comprar vehículos. En los modelos nacionales permite descontar el IVA, mientras que para los importados puede incluir derechos de importación, tasas e impuestos internos. Este régimen está dirigido a personas que no pueden utilizar el transporte público y demuestran capacidad económica para adquirir y mantener el automóvil. A diferencia de otras prestaciones, el CUD no es obligatorio para acceder: una junta médica especial realiza la evaluación. La exención de peajes tampoco se activa con solo mostrar el certificado. Debe gestionarse mediante Mi Argentina y exige tener vigente el Símbolo Internacional de Acceso vinculado al vehículo. El pase libre tiene una duración de tres años.
Salud, transporte y asignaciones: los otros derechos
Los alcances del certificado van más allá de los impuestos. El sistema de salud debe cubrir el 100% de las prestaciones relacionadas con la discapacidad certificada, entre ellas medicamentos, tratamientos, rehabilitación, equipamiento y apoyos educativos. También permite viajar gratis en el transporte público terrestre y acceder a asignaciones familiares específicas.
Desde junio de 2026, el CUD puede asociarse a una SUBE registrada para obtener un descuento del 100% en colectivos de jurisdicción nacional y trenes. La vinculación es opcional: el certificado físico continúa vigente y debe ser aceptado. Cuando el documento indica la necesidad de acompañante, esa persona también puede viajar sin costo. Para estacionar en los lugares autorizados, en cambio, es necesario tramitar el Símbolo Internacional de Acceso.
Cómo obtener el CUD y qué documentación se necesita
El trámite comienza con una consulta personalizada, que informa qué documentación corresponde reunir y cuál es la junta evaluadora asignada según el domicilio. En general, se solicitan certificados médicos actualizados, estudios, informes profesionales y DNI. La persona debe presentarse el día del turno, aunque puede concurrir acompañada.
Si la junta aprueba la solicitud, el CUD se entrega sin costo y queda disponible también en Mi Argentina. La versión digital posee la misma validez que el documento en papel. Además, determinados grupos pueden recibirlo sin fecha de vencimiento, entre ellos quienes ya tuvieron dos certificados, las personas mayores de 60 años que mantienen la discapacidad durante al menos cinco años y aquellas que necesitan equipamiento permanente para preservar funciones vitales.