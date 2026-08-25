CUD: qué impuestos se pueden dejar de pagar y cómo pedir los beneficios

El CUD es gratuito, tiene validez nacional y puede presentarse en papel o desde la aplicación Mi Argentina.

Para muchas personas con discapacidad y sus familias, contar con el CUD puede reducir gastos que pesan todos los meses. El documento habilita prestaciones médicas, viajes gratuitos y distintas exenciones impositivas, aunque existe una aclaración fundamental: la mayoría de esos beneficios debe solicitarse mediante un trámite independiente.

El CUD es gratuito, voluntario y válido en todo el territorio argentino. Se obtiene luego de una evaluación realizada por una junta interdisciplinaria, encargada de analizar la documentación médica y determinar si corresponde emitirlo. Su otorgamiento no elimina todos los impuestos ni produce exenciones automáticas. En los tributos provinciales o municipales, las condiciones cambian según el lugar de residencia y la normativa vigente.

CUD e impuestos: qué exenciones se pueden solicitar Entre los beneficios más consultados aparecen las exenciones sobre la vivienda y los vehículos. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, las personas con discapacidad pueden pedir la exención del Impuesto Inmobiliario y ABL. Para acceder deben ocupar efectivamente el inmueble, no poseer otra propiedad en el país y respetar el límite de valuación fijado para 2026. También existe una exención de patentes, que alcanza a un solo vehículo por beneficiario. Si el automóvil está registrado a nombre de un familiar, se debe acreditar el vínculo y cumplir con el tope de valuación correspondiente. En otras jurisdicciones, los requisitos pueden ser diferentes.

El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo La legislación nacional contempla además una franquicia para comprar vehículos. En los modelos nacionales permite descontar el IVA, mientras que para los importados puede incluir derechos de importación, tasas e impuestos internos. Este régimen está dirigido a personas que no pueden utilizar el transporte público y demuestran capacidad económica para adquirir y mantener el automóvil. A diferencia de otras prestaciones, el CUD no es obligatorio para acceder: una junta médica especial realiza la evaluación. La exención de peajes tampoco se activa con solo mostrar el certificado. Debe gestionarse mediante Mi Argentina y exige tener vigente el Símbolo Internacional de Acceso vinculado al vehículo. El pase libre tiene una duración de tres años.

Salud, transporte y asignaciones: los otros derechos Los alcances del certificado van más allá de los impuestos. El sistema de salud debe cubrir el 100% de las prestaciones relacionadas con la discapacidad certificada, entre ellas medicamentos, tratamientos, rehabilitación, equipamiento y apoyos educativos. También permite viajar gratis en el transporte público terrestre y acceder a asignaciones familiares específicas.