Nuevas tarifas en colegios privados en septiembre: en Ciudad aumenta 4,2% y en Provincia 2,5%

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) informó que las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ) autorizaron nuevos cuadros tarifarios que regirán desde septiembre en los colegios privados que reciben aportes estatales, para afrontar parte de los gastos de funcionamiento.

A partir del próximo mes, las cuotas de los establecimientos educativos privados de la Capital Federal serán hasta un 4,2% más caras que las del corriente mes.

Por su parte, y tal como había quedado establecido en la última semana de julio, en la Provincia de Buenos Aires, el incremento autorizado por la Dirección General de Cultura y Educación será del 2,5% para septiembre en los establecimientos educativos de gestión privada con aporte estatal.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, consideró que este nuevo incremento “resulta importante para acompañar los aumentos que se otorgaron en las respectivas paritarias docentes de las jurisdicciones. Valoramos la determinación de las autoridades que responden a los pedidos de AIEPA”.

No obstante, el dirigente de la entidad que agrupa a más de 5.000 institutos de enseñanza de todo el país advirtió sobre “las severas dificultades que atraviesan muchos centros de enseñanza derivadas de múltiples factores. Entre ellos, la caída en la inscripción de alumnos (reflejo de la baja en los índices de natalidad), la morosidad en el pago de las cuotas, que está en un promedio del 11%, y el atraso en la autorización de incrementos arancelarios en algunas jurisdicciones, que provocaron un desfasaje financiero en muchas instituciones”.

También recalcó Zurita que “en los últimos meses se ha registrado un alto aumento en los costos de mantenimiento de los edificios y los servicios. Esto hace que las administraciones de los colegios tengan márgenes mínimos para mantener la calidad de los servicios de enseñanza que brindan”.

La advertencia de AIEPA por los costos de los colegios

Desde AIEPA agregaron que “estamos en contacto permanente con las autoridades de todas las jurisdicciones para tratar de encontrar soluciones a esos inconvenientes y evitar que empresas dedicadas a la educación por décadas deban cerrar cursos, reducir servicios o dejar de ofrecer educación a las familias que las han elegido”.

A continuación, damos a conocer los cuadros con los nuevos montos máximos autorizados por las autoridades para cada uno de los niveles de enseñanza, de acuerdo con el porcentaje de aporte estatal que perciben.

El aumento de los colegios privados en Septiembre de acuerdo al nivel. MDZ