CUD: los impuestos que tienen beneficios o exenciones para personas con discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento oficial que permite acreditar la discapacidad de una persona y acceder a diferentes beneficios establecidos por el Estado. Entre ellos se encuentran determinadas exenciones impositivas, beneficios relacionados con el transporte y prestaciones de Anses, aunque en cada caso existen requisitos y trámites específicos que deben cumplirse para acceder a ellos.

Para obtener el CUD, la persona interesada debe solicitar un turno ante una Junta Evaluadora, integrada por profesionales de distintas disciplinas que analizan cada caso. Antes de la evaluación es necesario reunir la documentación solicitada y cumplir con las condiciones establecidas. Una vez obtenido el certificado, los beneficiarios pueden iniciar los trámites correspondientes para acceder a los distintos beneficios, que en muchos casos no se otorgan de manera automática.

Qué impuestos pueden no pagar las personas con CUD En la Ciudad de Buenos Aires, las personas que cuentan con CUD pueden solicitar ante la AGIP la exención del 100% del Impuesto Inmobiliario y ABL, siempre que cumplan con las condiciones previstas para acceder al beneficio. Además, pueden solicitar la exención del Impuesto a las Patentes Automotores para los vehículos que reúnan los requisitos. Es importante aclarar que estas exenciones corresponden a la jurisdicción porteña y que cada beneficio requiere realizar el trámite correspondiente ante el organismo encargado.

Además de los beneficios impositivos, las personas con CUD pueden acceder a distintas facilidades vinculadas con el transporte público. Entre ellas se encuentra el derecho a viajar de manera gratuita en servicios de corta, media y larga distancia, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada medio.

Las personas que cuentan con el certificado también pueden acceder al Símbolo Internacional de Acceso para vehículos, que permite identificar a aquellos que trasladan a una persona con discapacidad y facilita el acceso a determinados derechos vinculados con estacionamiento y circulación. En el caso de los peajes, existen beneficios para personas con discapacidad en la Red Vial Nacional y en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, aunque también es necesario realizar la gestión correspondiente para acceder a ellos.