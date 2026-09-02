Luis Petri, el inesperado ídolo de la influencer Hermana Beba

Lo que parecía ser el testimonio de uno de los humoristas más exitosos en redes, devino en capítulo político en MDZ Radio, cuando Hermana Beba mostró su interés por el mendocino Luis Petri e incluso destacó la armonía con su mujer periodista Cristina Pérez.

El desopilante momento de comedia pero desde la ironía del personaje que sacude las redes sociales sucedió en MDZ Radio, en la tarde del martes. El desopilante momento de comedia pero desde la ironía del personaje que sacude las redes sociales sucedió en MDZ Radio, en la tarde del martes.

Hermana Beba es un personaje muy exitoso en todo el país, aunque Mendoza es uno de los lugares más activos de la creación de actor cordobés Jorge Haddad.

A tal punto que luego de girar con este espectáculo que se presentará en el Cine Selectro el próximo 19 de septiembre, es el the end de una propuesta que ha sido viral, popular y con ese under poderoso de las redes sociales.

El show en cuestión se llama Mina Bien (últimos cumples) y ha completado un ciclo por demás exitoso. Hace un año, la Hermana Beba declaró en una entrevista el diálogo que ahora se transcribe, mencionando a uno de los candidatos menos secretos a la gobernación de Mendoza el año próximo: Luis Petri

- ¿Hay hombres que son “mina bien”?

- Luis Petri. ¡Ay! ¿Lo dije o lo pensé? Luis, ¡te quiero, bebo! “Mina bien” es un concepto, no una cuestión de género. La “mina bien” tiene muchísimas aristas. Petri, por ejemplo, se expresa desde lo estético, pero tiene sus valores y es reminona. Mi amigo Ale Fantino también es una “mina bien”, pero es rara porque está upgradeada. Petri es “mina bien” de toda la vida y Ale es un híbrido, digamos.

Grafica este antecedente lo que el actor declaró ayer en el programa Bot y Yo, por MDZ Radio, en una fortuita casualidad. Los bueyes perdidos.

Se conversaba sobre las aspiraciones políticas del personaje, que bromea sobre sus planes de convertirse en legisladora en el Congreso. Surgió así en la charla Luis Petri, al que no hubo que recordarle que había sido el primer ministro de Defensa de Milei.

Luis Petri y Cristina Pérez, ¿invitados de lujo para fin de gira de la Hermana Beba?

Humor

Hermana Beba, dijo: "Es un matrimonio que me ha dado tela para cortar. Los amo. Son un matrimonio de los matrimonios de lavanda que más amo", en relación con la esposa del político, la periodista tucumana Cristina Pérez.

"Estoy super contenta de ir al territorio de Petri porque ... hay una tensión petrística en el aire (risas)". Y agregó: "Cristina para mí es una mina bien, tiene mucho valor, muchos valores".

Hermana Beba

Hermana Beba de inmediato fantaseó con la presencia de Luis Petri en el cierre de su gira, "después de hacer este espectáculo por más de 3 años".

En otro pasaje, el humorista subrayó que ha hecho varias funciones en Mendoza y "lo que he visto es muy buenos looks, muchas minonas. Lo que tiene mi espectáculo es que consolida un crisol. Es ecléctico", bromeó.

No sé podría precisar si fue una humorada o hay algo de cierto, pero a decir verdad cuando se le mencionó que su rol en el Congreso podría ser del estilo de la legisladora Lidia Lemoine, Hermana Beba fue categórica. Y desestimó cualquier clase de paralelo con la citada.

"Yo me abro en este show. Si vos me ves en redes sociales y buscas a hermana y joven en mi Instagram, vas a ver que yo trato muchos temas de de actualidad", declaró".

"Hablo de política, meto los pies en el barro, a veces hablo de celebrities, todo tipo de temas, pero siempre vinculado a cosas coyunturales que suceden. En el teatro lo que hago es aprovechar para abrir mi mundo", sentenció en MDZ Radio.

Habría que invitar a Luis Petri y a Cristina, a ver si eso hace vibrar más la sala del Selectro para este cierre, se le sugirió. De inmediato, elocuente y entusiasmada, vociferó: "¡Viene Luis Petri y Cristina Pérez!..".

Y esa fue la despedida del reportaje con la Hermana Beba. Nunca más oportuna.

Pero antes de precipitarse el fin, algunos datos sobre la presencia digital de Hermana Beba en las redes sociales.

En Instagram (@hermanabeba) supera los 735 mil seguidores, tres cuarto de millón de personas. Es su principal plataforma. Allí difunde sus videos virales, sátiras de la actualidad y sketches sobre las "minas bien".

En TikTok, en cambio, el actor cordobés cuenta con una comunidad en constante crecimiento que supera los 100 mil seguidores. Se alimenta de la repercusión de sus fragmentos, recortes que hacen tendencias sus contenidos humorísticos.