Luis Caputo aseguró que el FMI no tiene dudas sobre Argentina: "Vamos a cumplir las metas sin problemas"

Luis Caputo volvió de su viaje por la cumbre del G20 con un discurso positivista sobre la economía nacional. Tras conversar con funcionarios de Estados Unidos y autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía afirmó que ninguno de los dos mostró preocupación por la situación argentina y sostuvo que el Gobierno mantiene el respaldo de ambos actores.

"Ellos no tienen ninguna preocupación. En Estados Unidos son mucho más optimistas, desde el Tesoro y el Fondo” , afirmó Caputo. El ministro también sostuvo que las autoridades con las que dialogó no realizaron consultas sobre el desempeño de la economía ni sobre la situación de los créditos en mora.

Uno de los encuentros que el ministro destacó fue el que mantuvo con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Según Caputo, una charla “buenísima” que se dio posterior a un encuentro general en la cena del G20.

El funcionario argentino contó que durante esa charla consultó a Bessent sobre la situación geopolítica y el impacto del conflicto en Medio Oriente . Caputo sostuvo que Estados Unidos tiene un papel central frente a los shocks externos que afectan a la economía internacional.

A su vez, el ministro señaló que el escenario argentino presenta características diferentes respecto de otros períodos , tales como el crecimiento de la actividad, la tranquilidad de los mercados, las compras de dólares del Banco Central y la baja de la inflación como parte del panorama actual.

El respaldo de la administración de Donald Trump también formó parte de la conversación. Caputo descartó que las elecciones legislativas estadounidenses previstas para el 3 de noviembre puedan modificar la postura de Washington hacia el Gobierno argentino. “El compromiso que tienen con nosotros es muy alto”, sostuvo el ministro y agregó que las autoridades estadounidenses consideran a la Argentina un aliado.

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El FMI y las metas fiscales

En sus conversaciones con Kristalina Georgieva y Dan Katz, Caputo aseguró que el FMI tampoco manifestó inquietudes por la Argentina. El ministro señaló que ambos funcionarios conocen el programa económico y sostuvo que el país suele ser presentado como un ejemplo dentro del organismo. "Estuvimos hablando mucho con Georgieva y con Dan Katz. De hecho, siempre nos ponen como ejemplo”, afirmó Caputo.

El ministro también negó que el organismo haya consultado por el aumento de los créditos en mora registrado durante julio o cualquier tipo de planteos relacionados con el crecimiento económico. Respecto de la próxima revisión del acuerdo, el funcionario descartó dificultades para alcanzar los objetivos fiscales. Caputo afirmó que la recaudación impositiva comenzó a recuperarse durante los últimos dos meses y sostuvo que esa evolución permite mantener la expectativa sobre el crecimiento.

“Vamos a estar cumpliendo las metas sin problemas”, afirmó el ministro. Caputo aclaró además que las ventas de activos no forman parte del cálculo del objetivo fiscal y sostuvo que, si esos ingresos fueran incluidos, el resultado quedaría por encima de la meta. Por lo que, según la mirada del FMI, la deuda continúa en descenso, la inflación mantiene una trayectoria descendente y la actividad económica se recupera.