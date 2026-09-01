Luis Caputo y Scott Bessent, cara a cara por la alianza bilateral y la crisis de Medio Oriente: de qué hablaron

El ministro de Economía mantuvo una reunión privada con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y repasó el escenario internacional.

Luis Caputo se reunió con Scott Bessent en Asheville, Carolina del Norte, durante la última jornada de las reuniones financieras del G20. El ministro de Economía mantuvo un encuentro a puertas cerradas con el secretario del Tesoro de Estados Unidos y, lejos de tratar la agenda nacional, puso el foco en la relación bilateral en el marco de las consecuencias económicas de la crisis de Medio Oriente.

Caputo buscó conocer de primera mano la mirada de Bessent sobre el conflicto y su impacto sobre los mercados internacionales, dado que el funcionario estadounidense ocupa un lugar determinante en la estrategia económica de Donald Trump y tuvo a su cargo el diseño de las sanciones económicas y financieras contra Irán.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habló sobre Alberta en una entrevista televisada. Getty Images Caputo fue a buscar la lectura de Washington El ministro de Economía y el secretario del Tesoro estadounidense repasaron el impacto del conflicto de Irán sobre los mercados y las economías domésticas. El escenario internacional también incluyó la situación del estrecho de Ormuz, el papel de China en el comercio con Teherán y las diferencias de la Unión Europea respecto de las medidas impulsadas por Washington.

Luis Caputo ya había escuchado horas antes la posición de Bessent durante una conversación pública con Larry Kudlow en el Seely Pavilion. El funcionario estadounidense afirmó entonces: “Creo que tenemos una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”, en referencia al proceso que atraviesa la Argentina.

Scott Bessent y Luis "Toto" Caputo Ministerio de Economía Scott Bessent también vinculó el proceso argentino con los cambios políticos que, atraviesan otros países de la región. El secretario del Tesoro sostuvo: “Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes -que antes se inclinaban por la izquierda- le dieron su apoyo”.