Créditos hipotecarios UVA: el Gobierno negocia con los bancos para poner en marcha el plan de los $2 billones

Para el Gobierno, es un programa fundamental. En lo económico y financiero. Pero, fundamentalmente, en lo político. La intención del Ministerio de Economía es que, antes de que termine el mes, ya estén todos los papeles reglamentarios en orden y que, para el último trimestre del año, el proceso de licitaciones a bancos para que dispongan del dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) esté en marcha. Y que, al menos antes de diciembre, las primeras líneas estén precalentando.

Para esto, hay negociaciones directas desde el Quinto Piso del Palacio de Hacienda y el Banco Central hacia las direcciones de los principales bancos del país, comenzando, obviamente, por el Banco Nación, que debería ser la punta de lanza de los nuevos créditos hipotecarios. Sin embargo, la intención oficial es que no se trate de una línea semiexclusiva del Nación o algún que otro banco público interesado. La idea de Hacienda es que haya disparidad en las licitaciones y que muchos bancos privados de línea fuerte (de los primeros del ranking y de los más conocidos por el público) también pongan a disposición del público estos préstamos para poder comprar viviendas.

En general, hubo demostración de interés. De hecho, no hay mucho margen hoy para la rebeldía entre los bancos y Economía, con los altos niveles de mora que se vislumbran en el sistema financiero y la poca voluntad de las entidades para escuchar los ruegos de aceleración de renegociación de esas deudas. Las respuestas escuchadas desde las conducciones de los bancos hablan de buena voluntad y de posibilidad de participar, al menos simbólicamente, de las licitaciones de pesos. Pero sin fanatismos. La explicación para esta actitud es comprensible.

Los bancos tienen sus propias líneas de créditos hipotecarios con la modalidad UVA y no les causa gracia fagocitarlas con las tasas más bajas del programa lanzado por Luis “Toto” Caputo. Pero, como la cantidad de dinero disponible desde el oficialismo para estos créditos tampoco es un escándalo (unos US$1.400 millones para todo el sistema), no habría problemas para darle el gusto al ministro de Economía. Más teniendo en cuenta que el titular del Palacio de Hacienda debe mostrar este intento reactivador del tipo keynesiano a favor de la “Justicia Social” como una idea exitosa. Sobre todo, ante el propio Javier Milei, quien detesta estos intentos intervencionistas. Más si no tienen una retroalimentación positiva, especialmente en lo político.

El plan es, en cuanto al dinero, más táctico que ambicioso. Se trata de utilizar unos 2 billones de pesos. Este movimiento busca inyectar vitalidad a un mercado inmobiliario que, tras un 2025 de relativa recuperación, había comenzado a mostrar signos de enfriamiento y selectividad en el inicio de este año.