Banco Provincia lanza créditos UVA de hasta $524 millones: quiénes pueden acceder y para qué sirven
Con plazos de hasta 20 años, los créditos permiten construir, ampliar o refaccionar viviendas. Banco Provincia suma una cláusula para mitigar la inflación.
El Banco Provincia vuelve a ofrecer créditos ajustados por UVA por primera vez desde que volvió el financiamiento hipotecario de largo plazo, a mediados de 2024. La entidad bonaerense presentó una nueva línea con fondos propios para facilitar el acceso a la vivienda, con préstamos de hasta $524 millones y plazos de hasta 20 años.
Cómo es el nuevo crédito UVA de Banco Provincia
La nueva línea se llama UVA Casa Propia y permite financiar proyectos de construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas. A diferencia de otros créditos hipotecarios, no está destinada a la compra de una propiedad.
El monto máximo es de 250.000 UVA, que equivalen a aproximadamente $524 millones tomando como referencia el valor de la UVA al 31 de agosto de 2026, de $2.096,27.
Entre las principales condiciones del préstamo se encuentran:
- El plazo puede extenderse hasta 240 meses, es decir, 20 años.
- Según el destino del financiamiento, se puede sumar hasta un año de plazo constructivo.
- La tasa parte del 9% nominal anual.
- Se permiten hasta tres titulares.
- Quienes cobran sus haberes en Banco Provincia pueden financiar hasta el 80% del valor de tasación o del presupuesto de obra.
- Para el resto de los clientes, el máximo es del 70%.
- La cuota puede representar hasta el 25% de los ingresos para quienes acreditan sus haberes en el banco y hasta el 20% para el público general.
La propuesta también contempla proyectos realizados con sistemas constructivos industrializados, como steel frame y balloon frame.
Cómo funciona la cláusula CVS de los créditos UVA
Una de las principales novedades de esta línea es la incorporación de una cláusula CVS (Coeficiente de Variación Salarial), que busca dar mayor previsibilidad cuando la inflación y los salarios evolucionan a ritmos diferentes.
El mecanismo realiza todos los meses una comparación entre la cuota actualizada por UVA y otra calculada según la evolución del CVS más dos puntos porcentuales.
Si la cuota ajustada por UVA resulta superior a la calculada según el CVS más esos dos puntos, Banco Provincia bonifica la diferencia.
La medida apunta a reducir uno de los principales cuestionamientos históricos a los créditos UVA: que las cuotas puedan crecer más rápido que los ingresos de las familias.
Préstamo de Banco Provincia para viviendas modulares
Como complemento de la nueva línea UVA, Banco Provincia también cuenta con un préstamo personal específico para comprar viviendas modulares.
El crédito se gestiona a distancia directamente en la empresa donde se compra la vivienda y permite financiar hasta el 100% de su valor, incluido el IVA.
En este caso, el monto máximo es de $100 millones, con un plazo de hasta 96 meses. Además, la tasa es del 9% anual para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia y del 15% anual para el público general.
A diferencia de un crédito hipotecario, este préstamo personal no requiere hipoteca ni intervención de escribanos. También permite combinar hasta tres préstamos para financiar un mismo proyecto, siempre que en conjunto no superen el valor total de la vivienda.
Los fondos se desembolsan directamente a la empresa proveedora adherida al programa. El Banco Provincia tiene publicado el listado de empresas de viviendas modulares que participan de esta línea.