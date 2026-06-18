Alejandro Fantino rompió el silencio sobre su salida de Carnaval Stream tras el fuerte cruce con Viviana Canosa

El periodista habló en Puro Show sobre su salida del canal de streaming y reveló el trasfondo de su paso al costado.

Un escenario de pura incertidumbre se generó en el ambiente mediático luego de que Alejandro Fantino diera un paso al costado en Carnaval Stream. Su salida se produjo poco después del tenso momento que protagonizó frente a Viviana Canosa durante los últimos días de mayo, alimentando de forma inmediata decenas de teorías sobre la relación actual entre ambos conductores.

A pesar de las versiones que hablaban de una supuesta exigencia de Canosa para desplazarlo o de un desgaste por cuestiones ideológicas, el periodista rompió el silencio en Puro Show para desmentir los rumores de interna.

El periodista explicó los motivos de su salida del canal de streaming en Puro Show. Captura de pantalla Youtube Carnaval Stream. Respecto a los mitos que rodean este tipo de salidas, el comunicador reflexionó: "Existe como un mantra en el medio que dice que tenés que tener perpetuidad en los trabajos y que si te vas, es porque pasó algo malo. En realidad yo había hablado con las autoridades hace un tiempo porque venía el Mundial y yo arrancaba con la cobertura para el Observador, tenía que ir y venir a Montevideo. Además, tenía mis vacaciones planeadas en familia y otros temas personales que me complicaban la diaria".

De cara a sus planes futuros, Fantino adelantó: "Si vuelvo, vuelvo, y sino, todo bien. Yo este año tengo ganas de viajar y en septiembre me voy a Europa para entrevistar a varios deportistas. Viajo con mi mujer y mi hijo porque en principio, me quedo 40 días pero la idea es extender un poco más y es injusto decirle a mis compañeros que me voy por dos meses".