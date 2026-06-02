Alejandro Fantino y sus recuerdos mundialistas: de los hombros de su papá a la cábala en Qatar 2022

En la sección de MDZ, Testigos de las 3 estrellas, distintas personalidades abren su álbum de recuerdos para contar qué estaban haciendo en cada una de las tres consagraciones mundiales de la Selección argentina: 1978, 1986 y 2022. Uno de ellos fue Alejandro Fantino, quien repasó cómo vivió esos títulos que marcaron a tres generaciones bajo una misma pasión.

Sobre el Mundial de 1978, Fantino recordó una imagen familiar y muy argentina: los festejos en la calle junto a su padre. Según contó, estaba de vacaciones en Córdoba cuando Argentina se consagró campeón, y lo que más guarda de aquella jornada es haber celebrado subido a los hombros de su papá, en medio de la alegría por los goles de Kempes.

El recuerdo del Mundial de 1986 El recuerdo de México 1986 lo lleva directamente a su tío Oscar. Fantino contó que estaba junto a él, con un sifón de soda de vidrio, queso y pan casero, cuando llegó el segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra. Para él, ese Mundial quedó asociado a un abrazo interminable, de esos que se sienten como en una tribuna.

3 Estrellas FANTINO MDZ

Su cábala en 2022 La tercera estrella, la de Catar 2022, tuvo otro escenario: el inicio de Neura y una final vivida desde la cábala. Fantino recordó que decidió mirar el partido solo en su oficina, mientras abajo estaban los amigos de su mujer con sus parejas. Esa decisión, contó, generó reclamos y bromas, pero para él respondía a una lógica muy futbolera.