Pablo Echarri destrozó a Alejandro Fantino por mandar a Tomás Fonzi a trabajar de Uber: "Despreciable y canalla"

El debate sobre la actualidad de la industria audiovisual argentina sumó un nuevo e intenso cruce mediático. En esta oportunidad, Pablo Echarri utilizó sus redes sociales para cuestionar a Alejandro Fantin o , luego de que el conductor criticara una serie de declaraciones de Tomás Fonzi sobre la falta de ficción en los canales abiertos.

La controversia se originó al aire de Neura, donde Fantino repasó la postura de Fonzi, quien lamentaba la crisis laboral que atraviesa el sector artístico. Ante esto, el periodista se mostró tajante y sugirió que quienes no tengan trabajo en el rubro busquen oficios alternativos, mencionando explícitamente la posibilidad de trabajar en plataformas de transporte de pasajeros.

Durante la emisión, el comunicador citó los textuales de Fonzi: '"Hay mensajes muy terribles que están penetrando profundamente en la sociedad y eso es un peligro y una tristeza total, hay muy poco trabajo', dijo Fonzi, 'prácticamente desapareció la ficción en la televisión'".

Acto seguido, Fantino se dirigió de manera directa al actor con una particular recomendación: "Vos por ahí si tenés el carnet de conducir podés agarrar un Uber, Tomás, y podés laburar. O podés laburar cortando pasto o podés hacer un curso de electricidad, podes hacer un curso de reparación de lavarropa".

Para finalizar su análisis, el conductor completó la lectura de las demandas gremiales y ratificó su posición crítica respecto al financiamiento de la actividad audiovisual: "Dice: 'Hay muy poco trabajo prácticamente desapareció la ficción en la televisión y también disminuyó muchísimo la producción audiovisual en general'. Y agregó: 'Intervención y desmantelamiento del INCAA paralizaron gran parte del cine argentino'. Y claro papá, es más importante generar otras cosas vos actúes. Actuá de chofer de Uber, Tomás".

Todo comenzó luego de que el periodista apuntara contra el actor.

Al tomar conocimiento de estas repercusiones, Pablo Echarri decidió intervenir en defensa de su colega. A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el artista inició su descargo expresando: "La miserabilidad de militar la pobreza de la gente. Una Argentina sin clase media, sin cultura, sin educación ni salud".

El mensaje de apoyo de Echarri para Fonzi. Captura de pantalla X @echarripablo1.

En la misma publicación, el actor profundizó sus críticas hacia el rol comunicacional de Fantino en el contexto socioeconómico actual: "Si con tu oficio no te alcanza, salí a manejar un Uber. Antes te mandaban a manejar un taxi. Todo esto, el tipo te lo dice mientras cada día se forra más y más, justamente por ser vocero de este modelo de destrucción".

Pablo Echarri concluyó su mensaje con un fuerte cuestionamiento hacia la postura del conductor y manifestando su total respaldo a Fonzi: "Solo espero que esta semilla ruin, despreciable y canalla que intenta sembrar le traiga una excelente cosecha. Querido Tomy, siempre claro, certero y valiente".