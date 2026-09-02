La obra de $500 millones con la que se restaurará un sitio clave del General San Martín en Mendoza

El Gobierno provincial y la Municipalidad de Junín llamaron a licitación para la obra que constará en la recuperación y puesta en valor del Molino Histórico Hacienda El Libertador, donde tuvo un paso clave el general San Martín y donde pensaba vivir luego de la gesta libertadora.

La apertura de ofertas está prevista para el 29 de septiembre en Junín, con un presupuesto oficial para esta primera etapa por $481,3 millones. Con ese dinero, se prevé contratar la mano de obra y los materiales correspondientes a la primera etapa de la intervención.

El proyecto tiene como objetivo preservar y refuncionalizar uno de los sitios históricos vinculados a la presencia del General José de San Martín en Mendoza y a su proyecto productivo en las tierras de Los Barriales.

La intervención permitirá avanzar en la recuperación del inmueble, preservar sus valores patrimoniales y generar las condiciones necesarias para incorporarlo plenamente como un espacio de interés cultural y turístico.

El Molino Histórico formó parte de la hacienda que San Martín comenzó a proyectar hacia 1816 en tierras de Los Barriales, donde imaginaba establecerse luego de la gesta libertadora y dedicarse a las actividades agrícolas.

El molino constituyó una pieza de aquella estructura productiva y representa uno de los testimonios materiales de la relación del Libertador con Mendoza y de su visión sobre el desarrollo agrícola e industrial de la región.

Fondos que se recuperan para nuevas inversiones

La obra se financiará con Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, bajo un modelo de gestión reintegrable que permite que los recursos destinados a la intervención retornen posteriormente a la Provincia y puedan ser aplicados a nuevas inversiones estratégicas.

Este esquema busca garantizar la sostenibilidad del financiamiento de la infraestructura pública y generar un efecto multiplicador, orientando los recursos hacia proyectos que contribuyan al desarrollo territorial, productivo y turístico de los departamentos.

En este marco, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial participa en la articulación y acompañamiento del proyecto, mientras que el Emetur interviene desde la perspectiva de su proyección turística y de la incorporación del Molino Histórico Hacienda El Libertador a la oferta cultural y sanmartiniana de Mendoza.

La recuperación del Molino Histórico apunta a fortalecer la identidad local y ampliar la oferta de turismo cultural de Junín y de toda la región Este.

La iniciativa busca que el sitio no solo recupere su valor edilicio y patrimonial, sino que también pueda transformarse en un nuevo punto de atracción turística, con impacto en prestadores de servicios, comercios y actividades vinculadas al sector.