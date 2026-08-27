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Misterio, humor negro y música en vivo: así es "La profecía del albergue", la obra que llega al Paseo La Plaza

La cartelera porteña suma desde septiembre una propuesta inspirada en las historias clásicas sobre crímenes y enigmas.

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“La profecía del albergue” llega al Paseo La Plaza.

“La profecía del albergue” llega al Paseo La Plaza.

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El teatro porteño suma una nueva propuesta con el estreno de “La profecía del albergue”, una producción que construye su historia alrededor de seis sospechosos, una profecía y un asesino. La obra llegará al Paseo La Plaza en septiembre con una temporada limitada de seis presentaciones.

Con producción de PHEPANDÚ, el espectáculo fue creado por Nicolás Manasseri y Fernanda Provenzano, la dupla detrás de “El Funeral de los Objetos”. En esta oportunidad, Manasseri también se encuentra a cargo de la escritura y dirección. En tanto, el elenco está integrado por Renzo Morelli, Fernanda Provenzano, Nicolás Manasseri, Manuela Perín, Eugenia Fernandez y Matías Acosta.

De qué trata "La profecía del albergue"

“La profecía del albergue” toma elementos del género conocido como “Whodunnit?” o “¿Quién es el asesino?”, presente en clásicos de la literatura de misterio y suspenso como las novelas de Agatha Christie, y los traslada a la lógica del teatro musical argentino.

"En un pequeño pueblo alejado en la provincia de Santa Fe, un grupo de personas se dan cita en un antiguo albergue apartado y muy particular junto a un lago escondido, que se transformará en el escenario perfecto para el comienzo de una serie de eventos tan extraños como absurdos y divertidos", reza la sinopsis. En medio del misterio, todos los personajes se convierten en potenciales sospechosos mientras el relato avanza entre engaños y verdades ocultas.

“La profecía del albergue”.

“La profecía del albergue”.

El espectáculo combina ese suspenso con elementos de comedia negra y absurdo, apoyados también en una escenografía que recrea un antiguo albergue, el diseño de vestuario y la iluminación. La puesta busca que el espectador se introduzca rápidamente en el enigma y acompañe a los personajes hasta descubrir qué ocurre realmente dentro del lugar.

Cuándo se estrena y cómo conseguir entradas

“La profecía del albergue” se estrenará el jueves 10 de septiembre y tendrá solamente seis funciones en la Sala Picasso del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA). Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Plateanet. La temporada limitada propone llevar al escenario porteño una historia en la que el público deberá atravesar pistas, sospechas y engaños hasta llegar a la resolución del misterio: en ese albergue, todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario.

Quiénes integran el elenco

  • Nicolás Manasseri es “Polansky”
  • Renzo Morelli es “Sonssini”
  • Fernanda Provenzano es “La Joven Mujer”
  • Manuela Perín “La Dama de los Naipes”
  • Eugenia Fernandez es “La Mujer de verde inglés”
  • Matías Acosta “El Joven de Lentes”

Quiénes son los músicos

  • Piano Conductor: Facundo Cicciu
  • Violoncello: Nicolás String
  • Batería y Percusión: Ilan Feinmann

Ficha técnica

  • Una idea Original de Nicolás Manasseri y Fernanda Provenzano
  • Libro: Nicolás Manasseri
  • Música Original: Manasseri – Provenzano
  • Coreografías: Fernanda Provenzano
  • Letra de canciones: Manasseri – Provenzano
  • Orquestación y Arreglos Musicales: Facundo Cicciu
  • Arreglos Vocales: Manasseri - Provenzano
  • Dirección de actores. Puesta en escena y Dirección General: Nicolás Manasseri
  • Dirección Musical: Facundo Cicciu
  • Diseño de escenografía: PHEPANDÚ
  • Diseño y realización de Vestuario: La costurera Teatro
  • Diseño de iluminación: Manasseri – Provenzano
  • Diseño Gráfico: Mariano Morelli
  • Diseño de sonido y OP: Andrés Mundaca
  • Realización de escenografía: Pepe Iwaniw – Ezequiel Lugo
  • Asistente de Dirección y Stage de cabina: Valentina Cavicchia
  • Stage Manager escenario: Nacho Martinez Ale
  • Contenido audiovisual: Guadalupe Fiora
  • Redes: Provenzano – Cavicchia – Fiora

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