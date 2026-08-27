Misterio, humor negro y música en vivo: así es "La profecía del albergue", la obra que llega al Paseo La Plaza
La cartelera porteña suma desde septiembre una propuesta inspirada en las historias clásicas sobre crímenes y enigmas.
El teatro porteño suma una nueva propuesta con el estreno de “La profecía del albergue”, una producción que construye su historia alrededor de seis sospechosos, una profecía y un asesino. La obra llegará al Paseo La Plaza en septiembre con una temporada limitada de seis presentaciones.
Con producción de PHEPANDÚ, el espectáculo fue creado por Nicolás Manasseri y Fernanda Provenzano, la dupla detrás de “El Funeral de los Objetos”. En esta oportunidad, Manasseri también se encuentra a cargo de la escritura y dirección. En tanto, el elenco está integrado por Renzo Morelli, Fernanda Provenzano, Nicolás Manasseri, Manuela Perín, Eugenia Fernandez y Matías Acosta.
De qué trata "La profecía del albergue"
“La profecía del albergue” toma elementos del género conocido como “Whodunnit?” o “¿Quién es el asesino?”, presente en clásicos de la literatura de misterio y suspenso como las novelas de Agatha Christie, y los traslada a la lógica del teatro musical argentino.
"En un pequeño pueblo alejado en la provincia de Santa Fe, un grupo de personas se dan cita en un antiguo albergue apartado y muy particular junto a un lago escondido, que se transformará en el escenario perfecto para el comienzo de una serie de eventos tan extraños como absurdos y divertidos", reza la sinopsis. En medio del misterio, todos los personajes se convierten en potenciales sospechosos mientras el relato avanza entre engaños y verdades ocultas.
El espectáculo combina ese suspenso con elementos de comedia negra y absurdo, apoyados también en una escenografía que recrea un antiguo albergue, el diseño de vestuario y la iluminación. La puesta busca que el espectador se introduzca rápidamente en el enigma y acompañe a los personajes hasta descubrir qué ocurre realmente dentro del lugar.
Cuándo se estrena y cómo conseguir entradas
“La profecía del albergue” se estrenará el jueves 10 de septiembre y tendrá solamente seis funciones en la Sala Picasso del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA). Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Plateanet. La temporada limitada propone llevar al escenario porteño una historia en la que el público deberá atravesar pistas, sospechas y engaños hasta llegar a la resolución del misterio: en ese albergue, todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario.
Quiénes integran el elenco
- Nicolás Manasseri es “Polansky”
- Renzo Morelli es “Sonssini”
- Fernanda Provenzano es “La Joven Mujer”
- Manuela Perín “La Dama de los Naipes”
- Eugenia Fernandez es “La Mujer de verde inglés”
- Matías Acosta “El Joven de Lentes”
Quiénes son los músicos
- Piano Conductor: Facundo Cicciu
- Violoncello: Nicolás String
- Batería y Percusión: Ilan Feinmann
Ficha técnica
- Una idea Original de Nicolás Manasseri y Fernanda Provenzano
- Libro: Nicolás Manasseri
- Música Original: Manasseri – Provenzano
- Coreografías: Fernanda Provenzano
- Letra de canciones: Manasseri – Provenzano
- Orquestación y Arreglos Musicales: Facundo Cicciu
- Arreglos Vocales: Manasseri - Provenzano
- Dirección de actores. Puesta en escena y Dirección General: Nicolás Manasseri
- Dirección Musical: Facundo Cicciu
- Diseño de escenografía: PHEPANDÚ
- Diseño y realización de Vestuario: La costurera Teatro
- Diseño de iluminación: Manasseri – Provenzano
- Diseño Gráfico: Mariano Morelli
- Diseño de sonido y OP: Andrés Mundaca
- Realización de escenografía: Pepe Iwaniw – Ezequiel Lugo
- Asistente de Dirección y Stage de cabina: Valentina Cavicchia
- Stage Manager escenario: Nacho Martinez Ale
- Contenido audiovisual: Guadalupe Fiora
- Redes: Provenzano – Cavicchia – Fiora