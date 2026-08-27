Misterio, humor negro y música en vivo: así es "La profecía del albergue", la obra que llega al Paseo La Plaza

El teatro porteño suma una nueva propuesta con el estreno de “La profecía del albergue”, una producción que construye su historia alrededor de seis sospechosos, una profecía y un asesino. La obra llegará al Paseo La Plaza en septiembre con una temporada limitada de seis presentaciones.

Con producción de PHEPANDÚ, el espectáculo fue creado por Nicolás Manasseri y Fernanda Provenzano, la dupla detrás de “El Funeral de los Objetos”. En esta oportunidad, Manasseri también se encuentra a cargo de la escritura y dirección. En tanto, el elenco está integrado por Renzo Morelli, Fernanda Provenzano, Nicolás Manasseri, Manuela Perín, Eugenia Fernandez y Matías Acosta.

De qué trata "La profecía del albergue" “La profecía del albergue” toma elementos del género conocido como “Whodunnit?” o “¿Quién es el asesino?”, presente en clásicos de la literatura de misterio y suspenso como las novelas de Agatha Christie, y los traslada a la lógica del teatro musical argentino.

"En un pequeño pueblo alejado en la provincia de Santa Fe, un grupo de personas se dan cita en un antiguo albergue apartado y muy particular junto a un lago escondido, que se transformará en el escenario perfecto para el comienzo de una serie de eventos tan extraños como absurdos y divertidos", reza la sinopsis. En medio del misterio, todos los personajes se convierten en potenciales sospechosos mientras el relato avanza entre engaños y verdades ocultas.

“La profecía del albergue”. Gentileza El espectáculo combina ese suspenso con elementos de comedia negra y absurdo, apoyados también en una escenografía que recrea un antiguo albergue, el diseño de vestuario y la iluminación. La puesta busca que el espectador se introduzca rápidamente en el enigma y acompañe a los personajes hasta descubrir qué ocurre realmente dentro del lugar.