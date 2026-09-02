Con una baja fuerte del IVA, la coparticipación a las provincias se estancaron en agosto

La coparticipación federal de impuestos y otros envíos nacionales a las provincias cerraron el mes de agosto sin grandes cambios globales, aunque con una incidencia mucho mayor del Impuesto a las Ganancias y una baja sensible de la recaudación del IVA, que volvió a caer por décimo mes consecutivo, lo que refleja la persistente debilidad del consumo interno.

Durante el mes de agosto de 2026, los envíos al conjunto de las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sumó un total de $ 6.848.059 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Este monto representa un incremento nominal del 33,6% en comparación con los $ 5.127.704 millones liquidados en el mismo período de 2025. Sin embargo, al descontar el efecto del proceso inflacionario del período, los recursos mostraron un desempeño virtualmente plano, con un avance real marginal de apenas 0,1% interanual, según las estimaciones del IARAF (Instituto argentina de Análisis Fiscal) y el CEPA (Centro de Economía Política Argentina) en función de una inflación mensual del 1,6% al 1,8%.

Pero, si se analizan de forma exclusiva los envíos por Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) —sin incluir leyes especiales ni compensaciones—, los giros registraron un leve incremento real que se ubicó entre el 0,1% y el 0,3% interanual.

Los datos se explican principalmente por el desempeño de sus dos tributos pilares, los que representan cerca del 97% de la masa coparticipable neta:

El ganador del Quini 6 obtuvo un premio de más de $7.651 millones, aunque no recibirá la totalidad del dinero.

En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, el consolidado de provincias y CABA recibió un total de $ 51.014.873 millones por transferencias automáticas. Aunque esta cifra implica un aumento nominal del 31,8% respecto al mismo lapso de 2025 ($ 38.703.625 millones), al ajustar los datos por inflación se verifica una caída real del 1,2% en el parcial del año.

Esta contracción acumulada en lo que va del año representa para el conjunto de las provincias una pérdida de ingresos de aproximadamente $ 649.551 millones a precios constantes de agosto de 2026. Asimismo, al evaluar la tendencia a través de la variación real acumulada de los últimos 12 meses (móvil), agosto registró un retroceso del 1,8%, marcando el séptimo mes consecutivo de contracción en esta medición.

A pesar del escenario contractivo del acumulado de 2026, si se observa la serie histórica de los últimos 17 años (2010-2026), el volumen real giros a las provincias registrado entre enero y agosto de 2026 se posiciona en el séptimo lugar para transferencias automáticas totales y en el octavo lugar para transferencias por coparticipación pura.

CABA y Santa Fe para arriba, Tucumán para abajo

En lo relativo a las transferencias automáticas totales de agosto, el comportamiento por jurisdicción evidenció una dispersión moderada: