Según un informe, casi el 62% de quienes viven en barrios populares está endeudado

En medio de la crisis económica y el deterioro de los ingresos, el 61,8% de las personas que viven en barrios populares de todo el país está endeudado, según un informe elaborado por el Instituto Periferias difundido este miércoles. El relevamiento también expuso que el 59,8% tuvo que pedir dinero prestado o recurrir al endeudamiento para comprar alimentos.

El estudio se realizó sobre 5.000 casos en 15 provincias y buscó analizar el impacto de la situación económica sobre las familias que viven en barrios populares.

Para Daniel Menéndez, titular del Instituto Periferias, la forma en que las familias recurren al crédito cambió como consecuencia de la crisis social. Según explicó, antes el endeudamiento aparecía principalmente frente a situaciones excepcionales, como una celebración familiar o una emergencia. Ahora, en cambio, se convirtió en una práctica frecuente para cubrir necesidades básicas.

“Pasaron de endeudarse por una eventualidad extraordinaria a hacerlo de manera crónica para sostener la compra de comida”, señaló Menéndez.

El dato refleja que el problema ya no se limita a afrontar gastos inesperados, sino que alcanza directamente a la alimentación cotidiana.

Una crisis de ingresos

El responsable del instituto sostuvo que detrás del crecimiento de las deudas existe un deterioro de los ingresos familiares.

“La crisis de endeudamiento es, antes que nada, una crisis de ingresos”, afirmó, y explicó que cuando los salarios, las changas o incluso las jubilaciones dejan de ser suficientes para llegar a fin de mes, las familias recurren al crédito para cubrir la diferencia.

En ese escenario, el endeudamiento deja de funcionar como una herramienta para afrontar un gasto puntual y pasa a ocupar un lugar central en la economía doméstica.

“El crédito deja de ser una herramienta y pasa a convertirse en una forma de supervivencia”, sostuvo Menéndez.

Crece la preocupación por la mora

El titular del Instituto Periferias también advirtió sobre el nivel de incumplimiento de las obligaciones financieras y cuestionó las condiciones del sistema crediticio para los sectores de menores ingresos.

“Ya estamos en niveles alarmantes de mora, nunca vistos en el último tiempo”, afirmó. A esto, agregó, se suma la diferencia entre las tasas que las entidades financieras cobran cuando otorgan préstamos y las que pagan por los ahorros.

Para Menéndez, la combinación entre ingresos insuficientes, mayor endeudamiento y altos costos financieros profundiza la situación de vulnerabilidad de las familias.

El informe plantea así un escenario en el que las familias necesitan recurrir cada vez más al crédito para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Menéndez sostuvo que, si no se produce una recuperación sostenida de los ingresos, el endeudamiento continuará creciendo porque las familias seguirán buscando recursos para cubrir gastos que sus salarios, trabajos informales o jubilaciones ya no alcanzan a solventar.

El diagnóstico del Instituto Periferias apunta, de este modo, a un problema que excede las deudas individuales: la falta de ingresos suficientes está llevando a que cada vez más hogares utilicen el crédito para cubrir necesidades esenciales, incluso la compra de alimentos.