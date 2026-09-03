A tener en cuenta: Edemsa informó que este jueves habrá cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza
Según el cronograma de Edemsa, son ocho los departamentos de Mendoza en los que el servicio eléctrico se verá afectado durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 3 de septiembre. Esto se produce debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Los cortes de luz que Edemsa informó para este jueves 03/09/2026
Guaymallén
- Entre calles Almirante Brown, Pueyrredón, Acosta y Puebla; El Sauce. De 10.00 a 12.30 h.
Las Heras
- En la intersección de calles 9 y 12, en el Parque Industrial Las Heras y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
Luján de Cuyo
- En calle Lote El Divisadero, entre Olivares y Camino de La Unión. En el barrio EL Divisadero y zonas aledañas; Vertientes del Pedemonte. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles 9 de Julio, Lamadrid, Santa María de Oro y Ruta Provincial N°15 y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- Entre calles Espejo Este, Castro Barros, Lanús y Belgrano; Villa Seca. De 9.30 a 15.30 h.
- En calle Furlotti, entre Ruta Provincial N°14 y Gardella; Barrancas. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Espejo Este, hacia el oeste de canal Pescara y zonas aledañas; Rusell. De 10.00 a 14.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°92 (o Salatino), entre Ruta Provincial N°93 (o carril Vista Flores), y calle Ricardo Videla; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- En calle La Vencedora o La Estancia, entre Escuela 1-564 Juan González Ozo y Finca Abuelo Pepe S.A.; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.
- En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; San José. De 9.30 a 13.30 h.
- En callejón Baigorria, hacia el sur de calle Fortuna Gottardini; La Arboleda. De 10.00 a 13.30 h.
- En Ruta Provincial N°89, hacia el sur de calle Nueva Furno. En Santa Francoise S.A., y áreas adyacentes; Gualtallary. De 11.30 a 15.30 h.
San Carlos
- En calle La Florida, entre Ruta Nacional N°40 vieja y calle Muzaber; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles Forte, El Clavel, PúblicaN56 y Ruta Nacional N°146; La Llave. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle La Esperanza, hacia el norte de El Zanjón; El Usillal. De 15.00 a 18.30 h.
- Entre calles Corrientes, 9 de Julio, San Juan Bosco y Ballofet. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Sobremonte, Coronel Suarez, Ballofet y Libertad. De 9.00 a 13.00 h.