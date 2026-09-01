Atención: habrá cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza este martes
Según el cronograma de Edemsa, son ocho los departamentos de Mendoza en los que el servicio eléctrico se verá afectado durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 1 de septiembre. Esto se produce debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Ciudad de Mendoza, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Los cortes de luz programados para este martes 01/09/2026
Ciudad de Mendoza
- En calle Coronel Rodríguez, entre Pueyrredón y Luzuriaga. De 10.00 a 13.00 h.
- En calle Coronel Rodríguez, entre Pueyrredón y Vicente Gil. De 10.15 a 13.15 h.
Las Heras
- Entre calles Pedro Palacios, Republica del Perú, Bombal y Los Pimientos. Entre calles Julio Argentino Roca, Sarmiento, Washington Lemos y República del Perú. De 9.00 a 13.00 h.
Luján de Cuyo
- En calle Cobos, hacia el norte de Ruta Nacional N°7 y zonas aledañas; Perdriel. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Terrada, entre Zapiola y Azcuénaga. En calles Zapiola y Anchorena, hacia el este de Terrada y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En la intersección de calles Urquiza y Espejo Este y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Perito Moreno, entre Pueyrredón y Carril Podestá. En calle La Palmera, entre Perito Moreno y Proyectada I331 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Videla Castillo, hacia el este de Vieytes. En calle Scaramella, hacia el sur de Videla Castillo. En el barrio Liceo Golf Club y Fideicomiso Videla Castillo y zonas aledañas. De 10.30 a 13.45 h.
Tunuyán
- En calle San Pablo, hacia el noroeste de Finca Zuccardi. En Estancia San Pablo y zonas aledañas. Los Árboles. De 9.45 a 13.45 h.
Tupungato
- En Ruta Provincial N°89, entre Restaurante Los Alamitos y Paso de La Carrera. En el barrio Estancia Cerros del Mesón y áreas adyacentes; La Carrera. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En Ruta Nacional N°40, entre calles Libertad y Prolongación Santander; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Cisterna, entre Ruta Nacional N°40 y Ruta Nacional N°40 vieja. En el barrio Virgen de Luján y zonas aledañas; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- En Ruta Nacional N°146, entre Ramón Barrera y Longi; La Llave. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Los Sauces, Dean Funes, Juarez Celman y Casnati. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Alberdi, entre Tacuarí y Chubut. De 15.00 a 16.00 h.
- En calle Los Coroneles, entre La Falda y Gomensoro; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.