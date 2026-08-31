Con temperaturas primaverales: así estará el tiempo en Mendoza en el arranque de septiembre

El pronóstico del tiempo indica que la provincia tendrá una jornada marcada por buenas condiciones climáticas.

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un martes con temperaturas agradables. En ese marco, se prevé una máxima de 22°C, mientras que la mínima será de 3°C en Malargüe. En el resto de la provincia, la mínima se situaría en 6°C.

Durante la mañana, el cielo se presentará despejado en el llano provincial. En tanto, en el sur provincial estará seminublado desde las 15, aproximadamente. Cabe resaltar que no se esperan precipitaciones.

Por su parte, se espera que entre las 13 y las 20 haya circulación leve de viento norte en toda la provincia.