GTA 6 será mucho más grande de lo esperado: Rockstar reveló cuánto tiempo durará la historia principal

Rockstar Games empieza a mostrar con mayor claridad la escala de GTA 6 . Después de la presentación de Una mirada extendida, que permitió conocer nuevas escenas de gameplay y detalles sobre Jason y Lucía , apareció uno de los datos más esperados por los jugadores: cuánto tiempo llevará completar la historia .

La respuesta es contundente. Rob Nelson, uno de los responsables de Rockstar North, reveló en declaraciones recogidas por The New York Times que necesitó alrededor de 80 horas para completar una partida de la historia principal. Su recorrido incluyó, además, algunas misiones secundarias relacionadas con la trama y diferentes ramificaciones.

La cifra resulta especialmente llamativa si se la compara con Grand Theft Auto 5. La campaña del anterior gran lanzamiento de la saga puede demandar unas 45 horas en una partida convencional. De esta manera, GTA 6 podría ofrecer una historia prácticamente el doble de extensa.

Las 80 horas, además, no deberían interpretarse como un límite máximo . Nelson conoce profundamente el mapa, las misiones y las mecánicas del juego, por lo que un jugador que llegue por primera vez a Leónida probablemente necesite todavía más tiempo.

GTA 6 contará con un mapa aproximadamente tres veces más grande que el de Red Dead Redemption 2.

La propuesta de Rockstar tampoco parece estar pensada para avanzar únicamente de misión en misión. El mundo abierto tendrá un peso central en la experiencia, con numerosas actividades capaces de mantener al jugador ocupado incluso cuando no esté siguiendo la historia principal.

El material mostrado incluye carreras, tenis, baloncesto, kayak, paracaidismo y sesiones de entrenamiento en el gimnasio. También habrá espacios para descansar, recorrer distintas zonas y simplemente dejarse llevar por lo que ocurra en el mapa.

La relación entre Jason y Lucía será otro componente importante. Ambos podrán compartir actividades, salir a comer o beber y pasar tiempo juntos. Estas situaciones no funcionarían únicamente como momentos de entretenimiento, sino que también podrían contribuir al desarrollo del vínculo entre los protagonistas.

La historia de GTA 6 estará protagonizada por Jason y Lucía, quienes podrán compartir distintas actividades. Rockstar Games

Un mapa pensado para explorar durante horas

A la extensa campaña se suma un mundo abierto de dimensiones enormes. Según la información revelada, el mapa de GTA 6 será aproximadamente tres veces más grande que el de Red Dead Redemption 2, uno de los títulos más ambiciosos que desarrolló Rockstar Games.

La aventura transcurrirá en Leónida, un estado ficticio inspirado en Florida que recuperará el espíritu de Vice City, aunque con una escala considerablemente mayor. La comparación con Red Dead Redemption 2 permite dimensionar el tamaño que tendrá el escenario.

Pero la apuesta no pasa solamente por ampliar las distancias. Rockstar busca que recorrer Leónida tenga sentido por lo que ocurre en el camino. Personajes, actividades, situaciones inesperadas y diferentes posibilidades de interacción estarán distribuidos por el territorio para convertir la exploración en una parte fundamental del juego.

GTA 6 ofrecerá un gigantesco mundo abierto en Leónida, repleto de actividades, personajes y situaciones inesperadas. Rockstar Games

El GTA más grande de Rockstar

Con una historia de unas 80 horas, un mapa gigantesco y una enorme cantidad de actividades secundarias, GTA 6 se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos de Rockstar Games.

La compañía parece haber tomado todo aquello que funcionó en sus anteriores mundos abiertos y llevado la fórmula a una escala todavía mayor. Para los jugadores que disfrutan de completar cada misión, descubrir secretos y recorrer cada rincón, la aventura podría extenderse durante cientos de horas. Grand Theft Auto 6 llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Hasta entonces, Rockstar continuará revelando información sobre un lanzamiento que ya apunta a convertirse en uno de los acontecimientos más importantes de la industria del videojuego.