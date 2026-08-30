Edemsa anticipó en qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este lunes
Según el cronograma publicado por la Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia durante el lunes.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 30 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Ciudad de Mendoza, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Rafael.
Los cortes de luz programados para este lunes 31/08 informados por Edemsa
Ciudad de Mendoza
- En la intersección de calles Las Cubas y España. En el Parque Central y zonas aledañas. De 7.00 a 8.00 h.
Las Heras
- En Ruta Nacional N°7, entre Avenida Guido y Cerro Aconcagua. En el barrio de Suboficiales y Regimiento de Infantería de Montaña y zonas aledañas; Uspallata. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Circunvalación, Bartolomé Mitre, Libertador General San Martín y Cipolletti. Entre calles Mosconi, San Martín, Damián Hudson y Moreno. De 9.15 a 13.15 h.
Lavalle
- En calle Medina Elías, hacia el oeste de Lombardi y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.00 a 14.00 h.
Luján de Cuyo
- En callejón Comunero, entre calles Lamadrid y Rodríguez Peña. En barrios La Missión y 13 de diciembre y áreas adyacentes. De 10.00 a 14.00 h.
Maipú
- En calle Cipolletti, hacia el sur de Roque Sáenz Peña y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 10.30 a 14.30 h.
- Entre calles Ortega, Lencinas, Machado y Ruta Provincial N°50. En el barrio Cooperativa Rodeo Del Medio y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Mischeni, entre 2 de abril y calle 613 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Víctor Hugo, entre callejón Atencio y Buenos Aires; La Primavera. De 11.30 a 14.00 h.
- En Ruta Provincial N°50, en el kilometro 11, entre Lateral Sur del Acceso Este y callejón Videla; General Ortega. De 9.00 a 11.00 h.
Tunuyán
- En calle La Quebrada, entre Ruta Provincial N°94 y Ruta Provincial N°89. En el barrio Arroyo Garnde y zonas aledañas; Los Chacayes. De 9.45 a 13.45 h.
Tupungato
- Entre calles Los Helechos, La Costa, Alto Verde y callejón Meli; El Peral. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- Entre calles Mouriño, La Severina, Ruta Nacional N|143 y Borovina; El Tropezón. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Sarmiento, Lugones, Benielli y Ballofet. De 8.30 a 12.30 h.
- En Ruta Nacional N°144, entre El Vencedor y El Moro; Cuadro Benegas. De 16.00 a 17.00 h.
- En calle La Tolosa, hacia el este de Ruta Nacional N°143; Salto de Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Las Rosas, entre Ruta Nacional N°144 y Los Filtros; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.