El viento no da tregua en Mendoza: qué dice el alerta de Defensa Civil para las próximas horas
Tras una jornada marcada por el Zonda, las condiciones cambiaron durante la noche y se prevén fuertes ráfagas en distintos sectores de la provincia.
El viento cambió de dirección en Mendoza luego de una jornada marcada por el Zonda. Durante la tarde, el fenómeno afectó distintos sectores de la provincia, pero con el paso de las horas las condiciones comenzaron a modificarse y el viento sur ya se instaló en varias zonas, en un cambio que continuará durante la noche.
El ingreso del viento sur marca el cierre de una jornada con condiciones variables en Mendoza. Defensa Civil había anticipado la rotación y el fenómeno ya se presenta en distintos sectores, mientras se espera que avance hacia otras áreas durante las próximas horas.
El viento sur ya comenzó a sentirse en Mendoza
Según el alerta, durante la noche el viento continuará desplazándose hacia diferentes sectores de la provincia. La rotación comenzó en la zona Sur y luego alcanzará progresivamente otros puntos, con velocidades promedio de entre 40 y 45 km/h.
La situación se mantendrá durante la madrugada y podría extenderse también durante la mañana del jueves. Por eso, el cambio de dirección del viento será el principal factor meteorológico durante las próximas horas.
Una jornada que comenzó con Zonda
El cambio de escenario llegó después de varias horas de presencia de viento Zonda. El fenómeno comenzó durante la mañana en sectores de precordillera y posteriormente avanzó hacia el Sur y el Valle de Uco.
Durante la tarde, el Zonda también se hizo sentir en el Gran Mendoza, especialmente después de las 16. Con el correr de las horas, sin embargo, la circulación comenzó a cambiar hasta dar paso al viento sur que ya afecta a la provincia.