Plazo fijo Banco Nación: cuánto ganás con $2.000.000 tras el cambio de tasas

Tras la actualización de tasas, el Banco Nación lidera la rentabilidad para plazo fijo entre los principales bancos del país con un 20% anual.

El plazo fijo volvió a recuperar algo de atractivo luego de que muchas entidades bancarias actualizaran sus tasas de interés. Entre las que más se destacan se encuentra el Banco Nación, que pasó a ofrecer una tasa del 20% anual para depósitos a 30 días en sus canales digitales.

Cuánto paga un plazo fijo de $2.000.000 en el Banco Nación Para una inversión inicial de $2.000.000 colocada a un plazo de 30 días, los retornos varían sustancialmente según el canal elegido para realizar la operación:

Canal Electrónico (Homebanking / App): con la tasa actualizada del 20% de Tasa Nominal Anual (TNA) y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 21,94%, la ganancia neta en intereses asciende a $32.876,71, alcanzando un monto total al vencimiento de $2.032.876,71.

Canal Sucursal (Presencial): si el trámite se realiza en ventanilla, la tasa se ubica en un 15,50% de TNA y una TEA del 16,65%. En este caso, los intereses generados en el mes son de $25.479,45, lo que deja un capital final de $2.025.479,45. El Banco Nación tiene la tasa más alta entre los diez bancos con más volumen de depósitos. Foto: Shutterstock La brecha de rendimiento entre la vía digital y la presencial La actualización de las condiciones premia el uso de las herramientas digitales de la entidad. Para un capital de $2.000.000, optar por la app o el sitio web oficial en lugar de acudir a una sucursal representa un beneficio extra de $7.397,26 netos al cabo de 30 días.

Cómo se ubica el Banco Nación frente a otros bancos De acuerdo con el Régimen Informativo de Transparencia publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) fijada por el Banco Nación al 20% posiciona a la entidad al frente de la rentabilidad entre los principales bancos del país para depósitos intransferibles a 30 días de hasta $100.000.

En el cuadro comparativo del sistema financiero, le siguen de cerca el Banco Provincia, Banco BBVA y Banco Macro, todos con un rendimiento anual del 19,5 %, aunque la entidad bonaerense eleva su oferta al 21 % en el caso de los no clientes. Por su parte, el Banco Galicia y el Banco Credicoop ofrecen una TNA del 18,5 %, mientras que el ICBC contempla una tasa del 18,1 %.