Plazo fijo en septiembre 2026: qué bancos pagan las tasas más altas

El BCRA actualizó las tasas de plazos fijos de 30 días: qué bancos lideran y cuánto deja una inversión de $100.000 en septiembre de 2026, según datos oficiales.

Las tasas de los plazos fijos varían según la entidad, el monto y la relación del ahorrista con el banco.

Septiembre comenzó con un nuevo mapa de tasas para quienes buscan colocar pesos a corto plazo. Las diferencias entre entidades volvieron a cobrar peso: una misma inversión a 30 días puede obtener resultados distintos según el banco, el vínculo previo con la entidad y el canal elegido para constituir el depósito en el plazo fijo.

La referencia oficial más reciente muestra que la tasa promedio de los depósitos en pesos a 30 días se ubicó en 21,37% nominal anual al 31 de agosto. Sin embargo, el promedio no cuenta toda la historia. El comparador del Banco Central releva ofertas online para colocaciones de $100.000 y separa las condiciones destinadas a clientes y no clientes. Además, aclara que los valores son informados por las propias entidades y pueden cambiar para otros montos o plazos.

Qué entidades ofrecen las tasas más altas En la consulta realizada el 2 de septiembre, Reba encabezaba las propuestas para clientes con una TNA del 24%. Detrás aparecían Banco CMF y Crédito Regional, ambos con 23,5%; mientras Banco Bica, Banco del Sol, Banco Mariva y Banco VOII ofrecían 23%. Para quienes no tienen vínculo previo, el primer lugar era compartido por Reba y Crédito Regional, con 24%, seguidos por CMF y Banco Meridian, con 23,5%. Banco Hipotecario llegaba al 22% para no clientes, mientras Banco de Comercio y Bibank informaban 21,5%. La propuesta más alta, por lo tanto, no siempre exige abrir una cuenta: es posible iniciar la operación desde la web de la entidad y transferir el dinero desde otro banco. (Comparador oficial del BCRA)

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock Entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Nación lideraba la tabla para clientes con 20% TNA. BBVA, Macro y Banco Provincia ofrecían 19,5%; Galicia y Credicoop, 18,5%; ICBC, 18,1%; Santander y Banco Ciudad, 17%; y Patagonia, 16%. También aparece una diferencia que conviene mirar con atención: Banco Provincia informaba 21% para no clientes, por encima de la tasa ofrecida a quienes ya operan con la entidad. Credicoop, en cambio, mantenía el 18,5% en ambos casos.

Cuánto rinden $100.000 durante 30 días Con una TNA del 24%, un depósito de $100.000 durante 30 días genera alrededor de $1.972,60 de intereses y devuelve cerca de $101.972,60 al vencimiento. A una tasa del 20%, el rendimiento baja a unos $1.643,84; con 16%, queda en aproximadamente $1.315,07. Para una colocación de $1 millón, esas ganancias serían cercanas a $19.726 y $13.151, respectivamente.