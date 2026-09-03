La Anmat prohibió la venta de productos de limpieza, un medicamento y productos estéticos: la lista completa

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió la elaboración, comercialización, uso y distribución de diversos artículos en todo el territorio nacional. Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial , alcanzan a marcas de limpieza, un medicamento, equipos de radiofrecuencia y productos de uso estético e inyectable.

A través de las Disposiciones 5505/2026 y 5506/2026, la Anmat restringió la comercialización y publicidad de todos los lotes y presentaciones de las marcas Desolimp y Lenis. La medida aplica para la venta física y plataformas de comercio electrónico.

En el caso de Desolimp, el organismo constató que los insumos promocionados en sitios web y redes sociales no estaban inscriptos y que la empresa carecía de un establecimiento habilitado. Por su parte, la firma Lenis no respondió a los requerimientos de la Anmat y la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires confirmó que no figura registro alguno en su jurisdicción. Ante la imposibilidad de garantizar las condiciones de manufactura, ambas marcas quedaron suspendidas hasta regularizar su situación.

La Disposición 5503/2026 estableció la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el país del producto QUESTRAN (Polvo para suspensión oral por 2 sobres, lote 0053).

La actuación se originó tras la denuncia de la firma Química Ariston S.A.I.C., que informó el robo de varias unidades del lote mientras se realizaba su acondicionado secundario en la planta industrial de Dalban Pharma S.A. Al quedar fuera de la cadena oficial de trazabilidad y control, la Anmat advirtió que se desconoce su estado de conservación, por lo que no es posible garantizar la calidad, seguridad y eficacia del producto.

Equipos de estética sin habilitación: la marca Medical Advance

Mediante la Disposición 5502/2026, la autoridad sanitaria prohibió los productos médicos de la marca Medical Advance. La investigación comenzó tras detectar la oferta en Mercado Libre del equipo “Radiofrecuencia Multy-2023”, promocionado para uso estético humano pero facturado bajo el rótulo de uso veterinario.

Durante las inspecciones realizadas en los domicilios vinculados a la comercialización, no se pudo verificar el funcionamiento ni la habilitación de la firma Carlos Alberto Amat ante la Anmat dentro de los rubros correspondiente, motivo por el cual se dispuso su retiro inmediato del mercado.

Alerta por inyectables falsificados y sin registro: Sculptra, Bio Belle y Belle Forme

Mediante la Disposición 5486/2026, el organismo prohibió todas las presentaciones de los inyectables Bio Belle (del laboratorio NouvelleVie) y Belle Forme (NewLife Lab). La actuación comenzó a partir de la denuncia de una paciente ante la UFI N° 7 de Avellaneda-Lanús, quien sufrió lesiones en el rostro tras aplicarse un producto comprado por Marketplace y coordinado vía WhatsApp. La fiscalización confirmó que las ampolletas de ácido hialurónico se ofrecían en inglés y que ni los laboratorios ni los productos contaban con habilitación ni registro oficial.

En paralelo, la Disposición 5487/2026 prohibió el relleno estético SCULPTRA (Poly - L - lactic acid, 2 viales, Galderma, lote 4J1243, Vto: 11/2028) al confirmarse que se trata de unidades falsificadas. La firma Galderma Argentina S.A. detectó el fraude al advertir diferencias visuales, como un holograma apócrifo con la letra “G”. Desde la Anmat remarcaron que Sculptra pertenece a la Clase IV, la categoría de máximo riesgo sanitario, por lo que se radicaron las denuncias penales correspondientes.