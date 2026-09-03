Quini 6: los números ganadores del sorteo 3.405 del miércoles 2 de septiembre

El Quini 6 realizó un nuevo sorteo con importantes pozos millonarios en sus distintas modalidades. En las principales categorías no hubo ganadores del primer premio, por lo que el dinero quedó acumulado para el próximo domingo.

El sorteo 3.405 se realizó este miércoles 2 de septiembre y dejó importantes cifras en juego. En la modalidad Siempre Sale hubo 30 personas que acertaron cinco números y cada una se llevó más de $12 millones.

Los números que salieron en el Tradicional Primer Sorteo fueron 00, 05, 10, 22, 26 y 45. El primer premio tenía un pozo de $1.491.566.025,60, pero quedó vacante, por lo que el dinero se acumula para el próximo sorteo.

En La Segunda del Quini los números sorteados fueron 02, 03, 16, 22, 24 y 44. El primer premio contaba con un pozo de $1.851.144.498, que también quedó vacante.

La modalidad Revancha tuvo como números ganadores al 02, 07, 14, 25, 34 y 38. En este caso, había un pozo de $6.409.790.928, pero no hubo ganadores con los seis aciertos y el premio quedó vacante.

En Siempre Sale, los números sorteados fueron 02, 05, 08, 10, 31 y 38. En esta modalidad hubo 30 ganadores que acertaron cinco de los seis números y cada uno recibió un premio de $12.490.945,20, repartiendóse el pozo total de $374.728.356,

El sorteo 3.405 dejó 30 ganadores en Siempre Sale y varios premios vacantes para el próximo sorteo. X

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6

El próximo sorteo del Quini 6 será el domingo 6 de septiembre de 2026 y tendrá un pozo estimado de $12.000 millones. Luego de que las principales modalidades quedaran vacantes, los jugadores tendrán una nueva oportunidad de participar por los importantes premios de este tradicional juego de azar.