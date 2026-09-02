PAMI: cómo cambiar o elegir médico de cabecera y qué documentos presentar

Los afiliados a PAMI pueden cambiar su médico de cabecera por la web o en agencias. Conocé los requisitos y los documentos a presentar.

Todos los afiliados a PAMI tienen asignado un médico de cabecera, una figura clave que funciona como la puerta de entrada a todas las prestaciones y servicios médicos que tiene la obra social. Este profesional es el encargado de llevar la historia clínica del paciente, recetar sus medicamentos, derivarlo con diversos especialistas y solicitar los estudios de diagnóstico o laboratorio.

Al afiliarse por primera vez a PAMI, se pueden elegir tres opciones de médico de cabecera y se asigna uno de ellos según su disponibilidad. En caso de preferir omitir este paso, la asignación se realizará automáticamente en el sistema, aunque el afiliado conserva la posibilidad de solicitar la modificación de manera virtual o presencial en cualquier momento.

Documentación requerida para realizar la gestión Para solicitar la asignación o el cambio de profesional es necesario presentar el DNI con el domicilio actualizado. Es importante destacar que si el afiliado no puede realizar este trámite, lo puede hacer su apoderado o un familiar presentando su DNI, el DNI del afiliado y recibo de cobro de la persona afiliada, junto con una nota de autorización firmada donde se aclare el cambio a realizar.

El cambio de médico de cabera requiere presentar algunos documentos. ALF PONCE MERCADO / MDZ Podés realizar el trámite de cambio de médico de cabecera desde la web oficial de la obra social de manera fácil y rápida. Quienes prefieran llevar a cabo la gestión de forma presencial, también pueden acercarse directamente a la Agencia PAMI correspondiente a su domicilio con toda la documentación solicitada.