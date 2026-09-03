Jubilados Anses: fechas según DNI y montos con el bono de $70.000

Anses pagará desde el 8 de septiembre los haberes con un aumento del 2,11% y un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados.

Los pagos de jubilaciones y pensiones de Anses en septiembre se organizarán según el monto del haber y la terminación del DNI.

Septiembre llega con un nuevo esquema de pagos para jubilados y pensionados de la Anses. El organismo distribuirá los haberes según la terminación del DNI y el nivel de la prestación, mientras que los importes incorporan la actualización mensual por inflación y, en los casos correspondientes, el bono previsional extraordinario.

El aumento del mes será del 2,11%, porcentaje que reproduce el Índice de Precios al Consumidor de julio. La Resolución 257/2026 fijó la jubilación mínima en $428.633,20 y la máxima en $2.884.295,54. A su vez, el Gobierno prorrogó mediante el Decreto 824/2026 el refuerzo de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.

Cuándo cobran los jubilados con haberes mínimos El calendario comenzará el martes 8 de septiembre para los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo. Quienes tengan DNI terminado en 0 cobrarán ese día; los finalizados en 1, el miércoles 9; en 2, el jueves 10; y en 3, el viernes 11. Después del fin de semana, el cronograma seguirá con los documentos terminados en 4, el lunes 14; en 5, el martes 15; en 6, el miércoles 16; en 7, el jueves 17; y en 8, el viernes 18. El último turno será para los DNI terminados en 9, que tendrán el dinero disponible el lunes 21.

Los beneficiarios cuyos ingresos previsionales superen el haber mínimo comenzarán a recibir sus depósitos al día siguiente. Los documentos finalizados en 0 y 1 cobrarán el martes 22 de septiembre; aquellos terminados en 2 y 3, el miércoles 23; los que finalicen en 4 y 5, el jueves 24; y los DNI terminados en 6 y 7, el viernes 25. El esquema concluirá el lunes 28 con las terminaciones 8 y 9.

Archivo MDZ Cuánto cobran los jubilados en septiembre de 2026 Con el incremento confirmado, la jubilación mínima alcanzará los $428.633,20. Quienes perciban ese monto recibirán los $70.000 completos y llegarán a un total de $498.633,20 antes de los descuentos correspondientes. El bono será proporcional para aquellos que superen la mínima, hasta completar ese mismo límite. Los titulares cuyos haberes excedan los $498.633,20 no accederán al refuerzo.