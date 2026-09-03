Se cayó ChatGPT a nivel mundial: los usuarios reportaron problemas y no faltaron los memes

Miles de usuarios de la red social X reportaron la caída de ChatGPT, la popular plataforma de inteligencia artificial.

Este jueves, alrededor del mediodía, miles de usuarios de las redes sociales reportaron la caída de ChatGPT, la popular plataforma de inteligencia artificial de la empresa OpenAI.

Los usuarios que intentaron realizar consultas al chat durante esta mañana experimentaron bloqueos en la plataforma, la cual interrumpió el envío de respuestas o permaneció en estado de carga indefinido sin ofrecer resultados. No obstante, a las 12:30 se restableció el servicio. Aun así, los memes por las fallas no faltaron en las redes.

Qué se sabe de la caída de ChatGPT La plataforma Downdetector, sitio especializado en la recopilación y notificación de fallos en aplicaciones y servicios digitales, documentó un incremento repentino en los reportes de errores vinculados a la compañía. El registro de incidencias inició aproximadamente a las 8:30, momento en el cual la cifra de notificaciones pasó de cero a más de 1.300 avisos en un lapso breve. Esta acumulación de alertas en un mismo periodo confirmó la existencia de una falla sistémica y no de un problema individual en las conexiones de internet de los clientes.

Entre las fallas detalladas por los afectados figura la parálisis del programa al momento de procesar una solicitud. El sistema queda congelado en la fase de carga y no emite ninguna salida de información. Asimismo, un sector de los usuarios quedó imposibilitado de ingresar a la interfaz de la inteligencia artificial. En estos casos, la pantalla despliega mensajes de error similares a los que aparecen cuando no existe señal de red.