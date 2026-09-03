Buscan el teléfono de la joven que murió la semana pasada en un accidente en el centro

La semana pasada murió en un accidente de tránsito Luciana Báez. El choque ocurrió en el cruce de las calles Colón y Perú de la Ciudad de Mendoza. La joven de 22 falleció camino al hospital. Ahora, su familia hizo un llamado a la solidaridad porque buscan el teléfono de Luciana que aparentemente se perdió ese día trágico.

Tras la muerte de Luciana, sus familiares y amigos advirtieron que no estaba el teléfono de la joven entre sus pertenencias. Una semana después del triste momento iniciaron una movida solidaria para dar con celular para recuperar fotos y videos que estaban en el aparato.

La familia de Luciana Baez lanzó una cadena para encontrar el teléfono de la joven

"El día del accidente le sustrajeron el teléfono a Luciana. Es un motorola G24 Power celeste claro con funda transparente nueva", dice el flyer que se viralizó en cuestión de horas.

El miércoles 26 de agosto unos minutos antes de las 23, chocaron un Fiat Cronos y un Citroën C4 en el cruce de Perú y Colón de la Ciudad de Mendoza. Según la información oficial, el Fiat Cronos iba al mando de José Agustín Esparza (27) y transitaba por calle Perú en sentido norte. En el vehículo también iban a bordo Gonzalo Parlavecchio y su novia, Luciana Báez.

Al llegar a la intersección con avenida Colón, impactó con un Citroën C4 en el que viajaban Héctor Octavio Barroso Gallego (21), conductor del rodado, y Malena Valentina Morales Jorquera (19), en el asiento del acompañante.

El accidente ocurrió el miércoles por la noche en la intersección de Colón y Perú, en Ciudad. Prensa Ministerio de Seguridad

Tras el choque, arribaron al lugar policías y bomberos voluntarios que asistieron inicialmente a las víctimas. Posteriormente, los cinco heridos fueron trasladados al Hospital Central, pero Báez murió en el camino.

Por el hecho, la Justicia imputó a Barroso Gallegos por el homicidio culposo agravado por la muerte de Báez, además de lesiones graves culposas agravadas y lesiones leves culposas por las personas que resultaron heridas en el choque. La calificación fue establecida por la Unidad Fiscal de Tránsito en el marco de la investigación que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.