Imputaron a uno de los conductores tras el accidente de Colón y Perú en el que murió una joven de 22 años
Fue acusado de homicidio culposo agravado, además de lesiones graves y leves culposas por el accidente ocurrido el miércoles.
La Justicia de Mendoza imputó al conductor del Citroën involucrado en el accidente fatal ocurrido el miércoles por la noche en Ciudad, donde murió una joven de 22 años y otras cuatro personas resultaron heridas. La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal de Tránsito.
El acusado fue identificado como Héctor Octavio Barroso Gallegos, de 21 años, y quedó imputado por los delitos de homicidio culposo agravado, lesiones graves culposas agravadas y lesiones leves culposas, todos en concurso ideal.
La causa está a cargo de la fiscal Mariana Gutiérrez, quien ahora deberá avanzar con las distintas medidas procesales. Una vez que el imputado complete el circuito de antecedentes y los trámites correspondientes, la Fiscalía resolverá su situación procesal y determinará si recupera o no la libertad bajo fianza.
Cómo fue el accidente en Ciuad
El siniestro ocurrió alrededor de las 22.54 del miércoles, en la intersección de las calles Colón y Perú, en Ciudad. Un llamado al 911 alertó sobre el choque y permitió desplegar el operativo de asistencia. Cuando llegaron los efectivos y los equipos de emergencia, constataron que cinco personas habían resultado afectadas por el accidente protagonizado por dos vehículos.
Entre las víctimas se encontraba Luciana Celeste Báez, de 22 años, quien fue hallada sin signos vitales. Los otros cuatro involucrados sufrieron heridas de distinta consideración y recibieron asistencia tras el impacto.
Qué delito le atribuyen al conductor
La imputación contra Barroso Gallegos contempla el homicidio culposo agravado por la muerte de Báez, además de lesiones graves culposas agravadas y lesiones leves culposas por las personas que resultaron heridas en el choque.
La calificación fue establecida por la Unidad Fiscal de Tránsito en el marco de la investigación que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.
Por el momento, la situación procesal del conductor no está definida. Según informó el Ministerio Público Fiscal, deberá completar primero los trámites y el circuito de antecedentes previstos para estos casos. Luego se determinará si continúa detenido o si puede recuperar la libertad bajo fianza.