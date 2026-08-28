Imputaron a uno de los conductores tras el accidente de Colón y Perú en el que murió una joven de 22 años

El siniestro ocurrió alrededor de las 22.54 del miércoles, en la intersección de las calles Colón y Perú, en Ciudad. Un llamado al 911 alertó sobre el choque y permitió desplegar el operativo de asistencia.

Cuando llegaron los efectivos y los equipos de emergencia, constataron que cinco personas habían resultado afectadas por el accidente protagonizado por dos vehículos.