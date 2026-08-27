Qué provocó el accidente en Vaca Muerta que dejó dos operarios muertos: la primera hipótesis de la Justicia

La fiscal Eugenia Titanti recibió el informe preliminar de Bomberos sobre el accidente ocurrido en la planta USP 2 del yacimiento Rincón del Mangrullo.

La investigación por el accidente ocurrido el martes en Vaca Muerta, que terminó con la muerte de dos supervisores de YPF, comenzó a aportar las primeras pistas sobre lo sucedido. La fiscal de Neuquén Eugenia Titanti recibió un informe preliminar de Bomberos que apunta a una explosión mecánica provocada por una sobrepresión en una línea de alta presión. El episodio ocurrió en la Planta USP 2 (Unidad Separadora Primaria), ubicada en el sector norte del yacimiento Rincón del Mangrullo, operado por YPF y Pampa Energía, con una participación del 50% cada una.

Titanti recorrió el lugar junto al asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Luciano Vidal; personal del área de Siniestros de Bomberos; efectivos de la Comisaría 10ª de Añelo y del Departamento de Seguridad Personal, además de funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente provincial. Durante la inspección, los investigadores entrevistaron a personas que estuvieron en el lugar al momento del accidente o que participaron de las tareas posteriores, entre ellas médicos, policías, un camionero y trabajadores del yacimiento. También relevaron información sobre el funcionamiento habitual de la planta.

La hipótesis sobre qué provocó la explosión en Vaca Muerta Los peritos centraron su análisis en una de las estructuras tipo manifold de la planta, que consiste en un sistema de tuberías, válvulas y conexiones utilizado para unificar, desviar o regular el flujo de fluidos provenientes de distintas fuentes. Entre los principales indicios encontrados se encuentran la rotura y el agrietamiento de un caño de 12 pulgadas, equivalente a unos 30,5 centímetros, correspondiente a la línea manifold del sector Este.

Además, los investigadores detectaron el desplazamiento de distintos elementos, compatible con la onda expansiva producida por una liberación súbita de energía. El informe también descartó preliminarmente que se tratara de una explosión química, ya que durante la inspección no se encontraron signos de combustión en los elementos ubicados alrededor del lugar.

El accidente en Vaca Muerta habría sido producto de la rotura y el agrietamiento de un caño. Archivo. Cómo ocurrió el accidente que dejó dos muertos La reconstrucción inicial indica que la falla se habría producido cuando cedió el caño al ingresar a una trampa receptora. La descompresión de la línea de alta presión provocó el desprendimiento de una pieza metálica que impactó directamente contra Jonathan David Meliqueo, quien murió en el lugar.