Apriete y amenazas: la grave denuncia de una joven de 23 años contra L-Gante que despertó polémica

El cantante de RKT vuelve a estar en la mira de la Justicia. Fue acusado de liderar un grupo que intentó desalojar un terreno. La causa fue caratulada como "amenazas agravadas".

El panorama judicial de Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, vuelve a oscurecerse. Este fin de semana, el máximo exponente del RKT sumó una nueva denuncia penal en su contra, esta vez acusado de liderar un presunto apriete armado en General Rodríguez, el partido bonaerense en el que reside y donde ya ha protagonizado otros resonantes episodios policiales en el pasado.

Según la información que trascendió en las últimas horas, el conflicto se desató el sábado por la tarde en un terreno ubicado en la intersección de las calles 25 de Octubre y Malvinas Argentinas. En el lugar se encontraba una joven de 23 años que, de acuerdo con los detalles brindados en su declaración formal ante las autoridades, está instalada y viviendo en esa propiedad desde hace aproximadamente un mes.

La acusación contra L-Gante L-Gante, en el ojo de la Justicia. Instagram @lgante_keloke El momento de mayor tensión se registró cerca de las 19:30 horas. El relato de la denunciante sostiene que la tranquilidad del predio se vio interrumpida por la abrupta llegada de una camioneta negra con múltiples ocupantes. Lejos de intentar mediar palabras, la joven aseguró que los hombres descendieron del vehículo portando armas de fuego y le exigieron, bajo intimidación, que abandonara la propiedad de manera inmediata, alegando ser los verdaderos dueños del terreno. Fue en medio de ese escenario de extrema hostilidad donde la víctima afirmó haber reconocido de manera indubitable a L-Gante entre los agresores.

Tras el dramático episodio, la joven acudió a realizar la exposición policial correspondiente, lo que derivó en la apertura de una causa caratulada preventivamente como "amenazas agravadas", un delito que contempla penas severas por el supuesto uso de armas. La investigación ya quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, que ahora deberá abocarse a la recolección de pruebas. Por el momento, la acusación se sostiene íntegramente en el relato de la víctima, pero se espera que la Justicia ordene el relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas para intentar trazar el recorrido de la misteriosa camioneta negra.