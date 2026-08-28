Buscan desesperadamente a Franco, un joven de 18 años que desapareció tras ir a ver el eclipse

La colectividad armenia activó un pedido de colaboración comunitaria para localizar a Franco Krikor Alderete Tchobanian, un joven de 18 años, exalumno del Colegio Armenio San Gregorio, ubicado en el barrio porteño de Palermo, del que no se tienen noticias desde la madrugada de este viernes .

Según informaron desde la comunidad, el último contacto con Krikor se produjo este viernes a la 1, cuando el joven fue al puente peatonal de la Facultad de Derecho para ver el eclipse lunar. Desde entonces, no se pudo establecer comunicación con él, lo que motivó el pedido urgente de colaboración.

Carlos, su papá del corazón, contó que Franco había ido a cenar previamente y que, después de ver el eclipse, acompañó a un amigo a la parada del colectivo que está frente al museo Malba, sobre la Avenida Figueroa Alcorta 3415.

"Nosotros estuvimos mandándonos mensajes hasta la 1:20 de la mañana y después, no tenemos más información, el teléfono (de Franco) está apagado", declaró el hombre en diálogo con TN.

Carlos se fue a dormir pensando que tendría novedades de su hijo por la mañana, pero una amiga de Krikor lo despertó de la peor manera: "Vio un posteo suyo despidiéndose en redes sociales". "Ahí empezamos la búsqueda", comentó el papá.

Cómo estaba vestido Franco al momento de la desaparición

Franco tenía "un pantalón de vestir negro y un suéter negro". También llevaba consigo una mochila y su DNI.

Cómo aportar información

Desde la colectividad pidieron que cualquier persona que cuente con información que pueda resultar de utilidad se comunique de inmediato con Carlos, al número 11-6535-8656.

Asimismo, remarcaron la importancia de la difusión de este pedido: solicitaron especialmente que la publicación se comparta lo más posible, con el objetivo de ampliar su alcance y así contribuir a obtener datos sobre el paradero del joven.

El caso ya está en mano de la Justicia, ya que la familia hizo la denuncia en al Comisaría Vecinal 2-B.