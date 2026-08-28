Un chofer de una aplicación fue asaltado por una pareja que simuló pedir un viaje al Aeroparque: quedó todo grabado

Una pareja que había solicitado un viaje hacia Aeroparque terminó asaltando al conductor de una aplicación de transporte en Lomas del Mirador, partido de La Matanza . El hombre y la mujer abordaron el vehículo y, antes de iniciar el recorrido, amenazaron al chofer con un cuchillo para robarle sus pertenencias .

El episodio ocurrió el 24 de agosto, poco después de las 3.20 de la madrugada , y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada dentro del automóvil.

La secuencia comenzó cuando el conductor llegó al lugar indicado por la aplicación. El viaje había sido solicitado por una mujer, pero quien primero ingresó al vehículo fue un hombre con gorra, una situación que despertó las sospechas del trabajador.

"Qué frío que hace, loco", le dijo el falso pasajero al subir. "¿Para dónde va? ¿Para Aeroparque?", preguntó el conductor. "Sí, sí", respondió el hombre, mientras su cómplice ingresaba al auto.

El chofer volvió a advertir una situación que le llamó la atención: " ¿Pero sin maleta ni nada?" , preguntó. Fue entonces cuando el hombre comenzó a amenazarlo tomándolo del cuello y con un cuchillo en mano: " Quietito. Quedate quietito o te vuelo. Quedate quietito. Quietito quedate".

EL violento asalto a un chofer en La Matanza Video: 24con

La pareja revisó el vehículo y le robó sus pertenencias

Mientras el hombre mantenía amenazado al conductor, la mujer pasó por encima del asiento delantero y comenzó a revisar el interior del vehículo en busca de objetos de valor. En las imágenes también se escuchan nuevas amenazas contra el trabajador: "Dame la billetera; donde vea un movimiento en falso, te vuelo".

El conductor respondió que no tenía dinero en efectivo. Los delincuentes, sin embargo, continuaron intimidándolo. El chofer intentó explicarles que la mayoría de los pagos se realizaban a través de la plataforma y que no llevaba una suma importante de dinero consigo. Finalmente, la pareja se llevó el teléfono celular del conductor y otras pertenencias antes de abandonar el vehículo y escapar.

Después del robo, el trabajador difundió las imágenes en redes sociales con el objetivo de alertar a otros choferes de aplicaciones y aportar material que pueda servir para identificar a los responsables.

En la grabación se puede observar con mayor claridad el rostro de la mujer, que tiene varios tatuajes, uno de los elementos que podría facilitar su identificación.