No va más: condenaron al "Rey del juego de San Telmo" a tres años de prisión por un casino clandestino

Karapet Khachatryan , un comerciante armenio de 40 años conocido como "El rey del juego de San Telmo" , fue condenado a tres años de prisión de ejecución en suspenso por utilizar su local comercial como un casino clandestino en dicho barrio porteño.

El establecimiento funcionaba bajo el nombre de "Vulkano 24 Ciber Club Vip" , en la esquina de México y Perú. Detrás de la fachada de un supuesto cibercafé, los investigadores encontraron 28 computadoras acondicionadas para ofrecer juegos de azar que simulaban el funcionamiento de máquinas tragamonedas.

Según la investigación, cada apuesta tenía un ingreso mínimo de $5.000. Khachatryan se presentaba en redes sociales y dentro del ambiente como "el rey del juego de San Telmo".

La causa se inició a partir de tareas de ciberpatrullaje realizadas por personal de Lotería de la Ciudad (LOTBA), que detectó publicaciones relacionadas con la promoción de apuestas no autorizadas. A partir de ese hallazgo intervino la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo del fiscal Juan Rozas.

Los investigadores avanzaron con distintas medidas para determinar cómo funcionaba el lugar y qué tipo de plataformas eran utilizadas. Durante el procedimiento, inspectores de LOTBA y funcionarios de la fiscalía constataron que las computadoras estaban destinadas a actividades de juego no habilitadas.

El operativo también permitió secuestrar equipos informáticos, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Además, los funcionarios detectaron irregularidades vinculadas con las condiciones edilicias del inmueble.

La intervención de Lotería de la Ciudad resultó central para establecer las características de la actividad desarrollada dentro del comercio. El organismo tiene a su cargo la regulación, fiscalización y control de los juegos de azar en el ámbito porteño.

Khachatryan tendrá una pena de tres años de ejecución en suspenso

Con las pruebas incorporadas al expediente, la Justicia determinó la responsabilidad de Khachatryan y estableció una pena de tres años de prisión de ejecución en suspenso.

El caso forma parte de las investigaciones que llevan adelante las autoridades porteñas contra establecimientos que ofrecen apuestas sin autorización. Las tareas incluyen el monitoreo de publicaciones en internet y redes sociales, además de inspecciones sobre espacios físicos donde se presume que se desarrollan juegos de azar fuera del circuito regulado.

Desde Lotería de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal señalaron que los procedimientos apuntan a detectar y desarticular circuitos de apuestas ilegales, tanto presenciales como virtuales.

El local de México y Perú quedó así en el centro de una investigación que comenzó con el monitoreo de la actividad difundida en internet y terminó con el secuestro de elementos utilizados para las apuestas y una condena judicial contra su responsable.