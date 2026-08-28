Detuvieron a Bebote Álvarez por integrar una banda que traficaba drogas de diseño desde España

El exlíder de la barra brava de Independiente fue detenido durante una serie de allanamientos vinculados a una organización narco internacional.

Bebote Álvarez, histórico líder de la barra brava de Independiente, fue detenido este viernes en el marco de una investigación que lo vincula con una organización narcocriminal de alcance internacional. El exjefe de la hinchada del club de Avellaneda quedó involucrado en una estructura señalada por el tráfico de drogas de diseño desde España y por el ingreso de cocaína desde Bolivia.

La Policía Federal allanó varios puntos del país El operativo estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina y contempló una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del país. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la detención de Álvarez y señaló que el procedimiento permitió avanzar sobre una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. La investigación se había iniciado meses atrás a partir de un procedimiento realizado en el aeropuerto de Ezeiza.

Uno de los principales antecedentes de la causa fue el hallazgo de un cargamento procedente de Barcelona, que contenía alrededor de 12 litros de éxtasis líquido ocultos dentro de envases que simulaban contener aceites. A partir de ese procedimiento, los investigadores profundizaron las tareas de inteligencia y lograron reconstruir parte del funcionamiento de una red con conexiones internacionales y actividad en distintas jurisdicciones argentinas.

Secuestran miles de pastillas y drogas sintéticas La investigación también permitió detectar una estructura vinculada con la producción, almacenamiento y comercialización de sustancias sintéticas. Durante los nuevos procedimientos fueron secuestradas 8.500 pastillas de MDMA, 198 comprimidos de éxtasis y numerosas dosis de Tusi, además de dinero en pesos, dólares y euros. También se encontraron armas de fuego, teléfonos celulares, balanzas de precisión y distintos elementos utilizados para la elaboración y fraccionamiento de drogas.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores fue el descubrimiento de un laboratorio clandestino destinado a la fabricación de comprimidos de MDMA. En el lugar había prensas hidráulicas, moldes y cuños utilizados para marcar las pastillas con diferentes diseños, además de sustancias químicas e insumos necesarios para su producción. La pesquisa determinó, además, que parte de la organización utilizaba infraestructura comercial y vehículos para facilitar sus movimientos y operaciones.