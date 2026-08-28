A los tiros en La Matanza: una policía de franco enfrentó a dos motochorros e hirió a uno

Una oficial que estaba de franco fue atacada a tiros mientras cargaba combustible en una estación de servicio de González Catán. Respondió con su arma reglamentaria.

Una policía que se encontraba de franco fue atacada a tiros durante un intento de robo ocurrido este viernes por la madrugada en una estación de servicio de González Catán. La mujer se encontraba cargando combustible cuando advirtió la presencia de dos motochorros que, según el parte policial, intentaban asaltar a otra persona.

El episodio ocurrió cerca de las 5.20, en una estación de servicio YPF ubicada sobre la Ruta 21 y Calderón de la Barca. De acuerdo con la información policial, la oficial observó la situación y, en medio de la secuencia, uno de los sospechosos efectuó un disparo contra ella.

El video del hecho Ante el ataque, la mujer respondió con su arma reglamentaria. Como consecuencia del intercambio de disparos, uno de los presuntos delincuentes recibió un impacto de bala y cayó herido en el lugar.

La policía, en tanto, resultó ilesa y no sufrió heridas durante el enfrentamiento. A pocos metros del sospechoso herido, los efectivos que llegaron posteriormente encontraron un arma de fuego, que fue secuestrada como parte de la investigación.

El segundo integrante del grupo logró escapar del lugar y permanece prófugo. Los investigadores trabajan para identificarlo y determinar su paradero, mientras avanzan con las actuaciones correspondientes para esclarecer la secuencia.