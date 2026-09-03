Prótesis dentales de PAMI: cómo pedir turno, qué documentación llevar y requisitos

Para acceder a las prótesis dentales de PAMI, los beneficiarios solo requieren DNI y credencial de afiliación, sin necesidad de gestión en sedes.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) mantiene vigente la cobertura para la confección e instalación de prótesis odontológicas destinadas a sus afiliados. El servicio abarca prótesis totales o parciales, implantes para personas desdentadas y la colocación de pernos, con el objetivo de garantizar la salud bucal e integral de los beneficiarios.

Quiénes pueden solicitar el turno y dónde realizar la atención Para acceder a este tratamiento no es necesario realizar ninguna gestión previa de forma presencial en las sedes o delegaciones de la obra social. La atención se gestiona de manera directa solicitando un turno con el prestador de odontología elegido libremente dentro del cartilla oficial.

Asimismo, la gestión de la cita no es exclusiva del beneficiario: la persona afiliada o cualquier otra persona en su nombre puede solicitar el turno correspondiente con el profesional.

La prestación contempla la confección de prótesis completas o parciales, implantes para personas desdentadas y colocación de pernos. NA Documentación requerida para la consulta Al momento de acudir a la cita con el odontólogo especialista, es indispensable presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI): copia o ejemplar físico vigente del titular.

Credencial de afiliación: en cualquiera de sus formatos válidos para acreditar la condición ante el sistema.

Orden de derivación: solo en caso de que el odontólogo de cabecera o de atención primaria no realice el tratamiento y requiera derivar al paciente hacia el especialista, debiendo incluir la constancia de alta básica. Cómo es el paso a paso para gestionar el turno El procedimiento para acceder a una prótesis dental comienza con una consulta de evaluación inicial con el odontólogo de cabecera. En caso de que el profesional determine la necesidad del tratamiento y no lo realice en su consultorio, emitirá la orden de derivación correspondiente.