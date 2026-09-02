Anteojos gratis de PAMI: requisitos y trámite para solicitarlos

El PAMI mantiene la cobertura sin cargo de anteojos para sus afiliados cada dos años: qué documentación se necesita y dónde realizar el trámite en todo el país.

Renovar los anteojos puede convertirse en un gasto difícil de afrontar, pero las personas afiliadas a PAMI cuentan con una cobertura específica que continúa vigente. La prestación permite acceder sin cargo a lentes recetados por un oftalmólogo y se gestiona directamente en una óptica adherida, sin iniciar el trámite habitual en una agencia.

El beneficio contempla un par de anteojos para ver de cerca y otro destinado a la visión lejana. Según la indicación médica, el afiliado también puede optar por un único par de lentes bifocales. La cobertura se encuentra disponible cada dos años e incluye los elementos ópticos establecidos por el programa, de acuerdo con la graduación indicada en la receta. Puede solicitarla cualquier persona afiliada que cumpla los requisitos médicos y administrativos informados por el organismo.

Cómo iniciar el pedido de los anteojos El primer paso consiste en solicitar un turno con un médico especialista en oftalmología que atienda por la cartilla de PAMI. Después de evaluar la visión, el profesional deberá emitir una Orden Médica Electrónica —conocida como OME— a nombre del paciente. Allí deben figurar la prescripción de los anteojos, la firma, el sello aclaratorio, la especialidad y el número de matrícula. La receta tiene una vigencia de 150 días desde su emisión, por lo que la gestión en la óptica debe completarse dentro de ese período. No es necesario imprimirla: tanto el especialista como el establecimiento seleccionado pueden consultarla mediante el sistema electrónico.

Además de la OME vigente, el afiliado deberá presentar su Documento Nacional de Identidad y la credencial de afiliación de PAMI. Para quienes utilicen bifocales por primera vez también puede solicitarse la denominada Escala FIN, según el criterio de la agencia correspondiente. Si la persona tiene problemas de movilidad, un familiar o apoderado puede colaborar con la presentación de la documentación. Sin embargo, el titular deberá concurrir a la óptica para probar el armazón, tomar las medidas necesarias y verificar que los anteojos se adapten correctamente.

Dónde se realiza el trámite de PAMI Con la orden cargada, la persona puede buscar un establecimiento adherido mediante la cartilla oficial de PAMI o desde la aplicación del organismo. La óptica es de libre elección dentro del territorio nacional, siempre que forme parte de la red de prestadores. Allí se solicita la confección de los lentes y se coordina la entrega.